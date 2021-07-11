只收紙本掛號假單！　World Gym會員等嘸「線上請假」炸鍋：集體退費

▲健身房在這批微解封名單中，但許多民眾仍不敢進館運動。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳怡靜／綜合報導

全國13日起實施微解封，部分運動場館可以有條件開放，仍有不少民眾卻步不敢踏進健身房。《ETtoday新聞雲》接獲投訴，知名連鎖健身房「World Gym」必須臨櫃索取紙本假單，再以掛號郵寄到總公司才算生效，期間仍正常扣款，讓會員們氣炸上狂刷，「請開放線上請假不扣款」。對此，World Gym也請會員與客服聯繫，將會盡快答覆。

指揮中心8日宣布，13日起開放游泳池以外的室內外運動場館，場域內容留人數以25％為限，須實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離，不過許多民眾依舊不放心，認為健身房染疫風險高，決定請假展延會籍。



World Gym會員指出，實際詢問業者，收到的答案是，必須要先臨櫃索取紙本假單，填寫完畢後，再以掛號郵寄至總公司才生效，程序繁瑣不便，且請假期間會費依仍正常扣款，大批會員紛紛留言灌爆World Gym臉書粉專，「一點效率都沒有」、「什麼年代了還寄信請假，真的誇張」、「把我們會員當白痴就是了」、「民法保證班開課囉」。

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▲▼會員紛紛留言灌爆業者臉書。（圖／翻攝自Facebook／World Gym健身俱樂部 Taiwan）

不僅如此，即便健身房恢復營業，館內只剩健身器材能夠使用，其餘設施如游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室及烤箱等不在規定開放範圍內，卻收取相同的會費，也讓會員們直呼相當不合理，「不能洗澡，不能喝水，那到底開什麼放」、「根本滿腦子只想收錢」、「服務減少，至少會費減半吧」。

面對會員們排山倒海而來的質疑，World Gym粉專一律回覆，「您可於7/13起辦理防疫假之申請，請洽詢俱樂部人員或利用電子信箱wecare@worldgymtaiwan.com與我們聯絡，我們將盡快回覆您。」

World Gym也強調，復業後將每小時進行消毒，也會增設自助消毒站，教練和有氧老師授課前也會作抗原快篩，員工們全程配帶口罩和面罩，將提供會員們安全的健康運動環境，依舊難平疑慮。