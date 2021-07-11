台鐵也要「微解封」！宣布復駛26列次　尖峰時段持續人潮管制

▲台鐵宣布微解封措施，將復駛26列次。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

全台三級警戒延長至26日，但部分措施13日起可「微解封」，台鐵表示，後續將回復開行區間（快）車20列次、對號列車6列次。不過，尖峰時段持續運量人流管制，另外，列車上、各車站付費候車區與非付費區域公共空間一律禁止飲食。

台鐵指出，微解封後將回復部分停駛班次，配合旅客通勤需求增加，回復開行通勤時間帶區間車17列次及區間快車3列次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對號列車現行客座率雖尚可滿足旅運需求，但考量末班車仍有部分旅運需求，並配合編組運用，回復開行西線對號列車4列次及東線對號列車2列次。回復開行後，平日停駛各級列車45列次、假日65列次。

▲台鐵宣布微解封措施，將復駛26列次。（圖／台鐵提供）

至於運量人流管制措施部分，各級對號列車仍禁止站票（無座）搭乘，相關措施將持續至疫情警戒第三級結束止。台鐵表示，禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，並以梅花座方式發售乘車票，加強控管對號列車乘車人數並保持安全社交距離。

另外，各車站人員將管控搭乘人數，如有乘車人數較多情形將採取旅客分批進站方式乘車，並由站、車服務人員適時引導旅客分散座位，保持社交距離。

列車上、各車站付費候車區與非付費區域之公共空間持續禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

▲台鐵持續禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，並以梅花座方式發售乘車票。（圖／台鐵提供）

台鐵也維持暫停列車上台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，並停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。

不過，微解封後，台鐵將有條件開放車站商場餐廳內用，各地方政府如有相關餐飲業防疫管理措施或規定，商場內餐飲業仍須依地方政府發布公告內容為準，並配合辦理。

針對內用管理方面，台鐵要求實施實聯制，商場入口處也需進行管制，以商場面積每3.5平方公尺1人計算，重新設定顧客容留人數，以確保室內安全距離空間。

旅客需於入口處量體溫，噴酒精，商家也應以柔性勸導顧客於用餐完離場，並請顧客斟酌停留時間儘量控制在1小時內。