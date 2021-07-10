疫苗登記達229萬！縣市最新分配原則曝：想打的人越多、配量越多





▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內取得新冠疫苗超過700萬劑，唐鳳設計的COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統上線，供全國第9類、第10類對象登記，基隆市長林右昌今日喊話市民趕快上網登記，「預約的人多，撥下來的疫苗也就多」。指揮中心發言人莊人祥證實，接下來各縣市疫苗配發原則，會依照意願登記數量以及縣市施打疫苗量能作為原則，「想打的越多、分配數量就越多」。

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▲新北市長者接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心6日由副指揮官陳宗彥、政委唐鳳一同公布說明「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，開放第9類(18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50-64歲成人)對象進行疫苗施打意願登記，首波針對金馬澎離島試辦，原預計依照試辦情況，13日再開放全國登記，決定8日晚間提前開放。

近期陸續有美日捐贈與自購疫苗抵台，國內取得疫苗已經超過700萬劑，目前各縣市使用疫苗以莫德納為主，至於AZ疫苗有2批分別是自購與日本捐贈一共175萬劑正在檢驗封緘，預計7月中旬完成後配發，指揮官陳時中也證實，這兩批疫苗將給第9類、第10類兩族群為主。

先前國內疫苗分配原則，主要是看已開放優先接種對象未接種人數依照比例分配、再依照離島、疫情熱區做重點加配。莊人祥證實，接下來配發會依照意願登記預約系統的數量，加上各縣市施打疫苗的量能分配，各縣市如果想打的人越多，會分配到越多的疫苗。

莊人祥說，疫苗系統開放以來，目前符合第九類、第十類對象預約已經超過229萬人；一度傳出這兩類對象會於7/16開放接種，陳時中昨解釋，開打時間和檢驗封緘、配送有關，根據以往經驗推論出7/16可以做到，不過現在也不排除更早，或更晚，等時間確定就會對外說明。

▲▼疫苗接種相關數據。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

▲▼疫苗接種相關數據。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

▲疫苗到貨情況。（圖／曾梓倩）