陸將減少疫情高風險國航班　台商憂「輸入太多」導致兩岸航班被砍

▲上海浦東機場防疫人員。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民航局9日宣布，將根據境外疫情變化形勢和入境城市接收保障能力，動態調整國際航班數量，適度減少疫情輸入風險較高國家來華航班。由於大陸近期通報多起台灣輸入病例，還傳出「陽性者也能登機」的事件，不少台商都擔憂兩岸航班可能因此被砍班。

大陸民航局飛行標準司副司長韓光祖表示，國際疫情形勢依然不容樂觀，部分國家處於第三波疫情高峰，新的變異毒病毒已經擴散至多個國家和地區，外防輸入壓力巨大。

韓光祖指出，將對疫情輸入風險較大的國家來華客貨運航班加大防控力度，如嚴格執行75%客座率限制、選派已接種疫苗的機組和工作人員參與相關航班保障，機場設置專門保障區域等。同時，民航監管部門持續開展疫情防控專項督導檢查，對發現的問題立即整改，確保民航疫情防控工作萬無一失。

韓光祖提到，按照國務院聯防聯控機制部署，民航局自2021年5月1日起，進一步調整國際客運航班熔斷措施。截至7月6日，累計實施261次熔斷措施，熔斷航班551班。累計實施10次控制客座率措施，控制客座率運行航班共40班，所有航班入境客座率均在40%以下。

韓光祖強調，民航局持續關注國際定期客運航班運行及相關病例輸入情況，逐班分析研判疫情輸入風險，並在國務院聯防聯控機制外事組指導下，根據境外疫情變化形勢和入境城市接收保障能力，動態調整國際航班數量，適度減少疫情輸入風險較高國家來華航班。

大陸從5月起頻繁通報來自台灣的輸入確診、無症狀感染病例，尤其是在廈門的機場，5月至今已累計發現至少54例，更曾傳出有上機前就已經檢測陽性的旅客也被允許搭機。許多台商都擔憂，若來自台灣的確診病例持續增加，或是又發生陽性者也能搭機的事件，大陸有可能削減兩岸直航的班次。