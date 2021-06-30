　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7／1起機組員檢疫加嚴「7+7」　98%機師、空服員已打第一劑疫苗

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

▲國籍航空公司機組員居家檢疫新機制7月1日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國籍航空公司機組員居家檢疫新機制7月1日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範，未接種或接種1劑未滿兩周，需要7天居檢再加7天加強自主管理。根據民航局統計，截至29日，國籍航空機組員已施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%。

由於疫情尚未完全緩和，根據中央疫情指揮中心要求，除於往來英國、印尼、印度、孟加拉、以色列、巴西與秘魯等七個高風險國家航班上值勤的機組員，返國後均需居家檢疫14天，期滿後進行PCR檢測外，其他7月1日開始，視值勤之長、短程與疫苗施打進度，分別有不同規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼7/1起國籍航空機組員疫苗接種後檢疫措施。（圖／民航局提供）

▲7/1起國籍航空機組員疫苗接種後檢疫措施。（圖／民航局提供）

長程航班（入境第三地）部分，若尚未接種疫苗或接種1劑未滿二周，需要7天居檢（D7-PCR陰）+7天加強自主管理（D14-快篩陰）；若接種疫苗（1劑滿二周），需要5天居檢（D5-PCR陰）+9天加強自主管理（D9、D14-快篩陰）。若完整接種疫苗（已滿二周+抗體陽性，每3個月監測），入境後則為7天自主管理（D7-PCR陰）。

短程航班（當班往返且未入境第三地）部分，若尚未接種疫苗、接種1劑未滿二周、曾接種疫苗（1劑滿二周），需要14天自主健康管理+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）；若完整接種疫苗（已滿二周+抗體陽性，每3個月監測），入境後採自我健康監測+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）。

根據民航局統計，截至本月29日，國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%；兩劑疫苗均已施打者，機師約23%，空服約13%。

▲▼中央流行疫情指揮中心派遣醫護人員進駐華航設置疫苗接種站，提供符合第三順位機組員及一線地勤人員接種疫苗，加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%。（圖／華航提供）

隨著疫情轉趨嚴峻，民航局已就長程航班機組員出國到返國期間各項防疫作為執行強化措施，主要針對機組員出國報到與返國報離過程的組員分流與機上全程防護、精進外站零接觸、增訂外站旅館合約規範與明訂機組員居家檢疫地點規範等。

民航局表示，相關措施，航空公司自疫情爆發後即持續執行，民航局會針對前述四面向加強查核，例如機組員外站旅館合約必須符合世界衛生組織規範的防疫旅宿指引、返國後的防疫旅宿、防疫宿舍與居家檢疫自宅，均需符合指揮中心各項規定與條件等。相關作為，民航局每週至少查核一次，監督業者落實。

ET快訊
王令麟照顧基層員工　東森集團率先宣布7月起調薪最高7%
快訊／大遠百確診櫃姐最後上班日6／25　當天足跡曝光
快訊／台中市府宣布：即起停止預約殘劑
「輸了含弟弟下體」！漫畫家PO互動：口感像粉腸　網一看罵翻
覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人
接種AZ後死亡增13人！　累計通報253起死亡
青青涉仙人跳真相曝！「放火」遭逼脫光道歉　檢警靠這事相信她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

「輸了含弟弟GG」！漫畫家PO詭異互動稱：口感像粉腸…網一看罵翻

桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

停業38天！「宏匯廣場」7月1日全面復業　網嗨：終於可用禮券了

41萬多劑莫德納抵台！食藥署：最快「7／7完成封緘」

接種AZ後死亡增13人「8人75歲以上」累計通報253起死亡

「棘冠海星」大爆發！太平島9成珊瑚死亡　學者：40年沒見過的慘狀

阿北拼了！下雨天推附輪貨架「要衝30公里」回家　警驚呆

7／1起機組員檢疫加嚴「7+7」　98%機師、空服員已打第一劑疫苗

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

「輸了含弟弟GG」！漫畫家PO詭異互動稱：口感像粉腸…網一看罵翻

桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

停業38天！「宏匯廣場」7月1日全面復業　網嗨：終於可用禮券了

41萬多劑莫德納抵台！食藥署：最快「7／7完成封緘」

接種AZ後死亡增13人「8人75歲以上」累計通報253起死亡

「棘冠海星」大爆發！太平島9成珊瑚死亡　學者：40年沒見過的慘狀

阿北拼了！下雨天推附輪貨架「要衝30公里」回家　警驚呆

7／1起機組員檢疫加嚴「7+7」　98%機師、空服員已打第一劑疫苗

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

碩士生上維基「立委蔡易餘配偶變卡神」　「戲謔好玩」脫罪

關心街友健康　台南進行篩檢首批41人全為陰性

沒有人是局外人！　高虹安捐贈防護衣給雙北第一線防疫人員

趙麗穎恢單2個月⋯高富帥追求者為她「接納2歲兒」　拒絕原因曝光

新航與KrisShop線上購物　推出全球首創的機上電子購物體驗

快訊／大遠百櫃姐最後上班日6／25　當天足跡時間點曝光

法鬥發明1秒下樓梯！「肥嫩大屁屁」咕溜回眸　媽傻：抓到懶惰鬼

快訊／止民怨急踩煞車！中市府宣布：即起停止預約殘劑

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

台新金併保德信人壽　已完成交割！

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

712能解封？陳時中給答案了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

12生肖下半年運勢出爐！「這生肖」存款大翻漲

高雄鳳山某大樓有5確診！陳時中：做環境採檢

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

更多熱門

相關新聞

指揮中心「6月遲到表現」曝光：進步了

指揮中心「6月遲到表現」曝光：進步了

本土新冠疫情爆發後，大眾又開始每天鎖定中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，但有時候準時打開直播，卻發現指揮中心還沒出現，頻頻抱怨常態遲到。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，整理指揮中心6月的出席表現「6月比5月平均早到2分鐘，只遲到3.8分」，吸引其他人一陣熱論。

代工莫德納？專家：要下重資

代工莫德納？專家：要下重資

周玉蔻嗆「指揮中心幹的好事」　網：到底有什麼把柄

周玉蔻嗆「指揮中心幹的好事」　網：到底有什麼把柄

藍綠齊喊「入境兩篩」防Delta！指揮中心：意義不大

藍綠齊喊「入境兩篩」防Delta！指揮中心：意義不大

員林市區驚見飛行傘　「傘界林志玲」：不是我

員林市區驚見飛行傘　「傘界林志玲」：不是我

關鍵字：

機組員機組員檢疫指揮中心民航局

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面