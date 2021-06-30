7／1起機組員檢疫加嚴「7+7」　98%機師、空服員已打第一劑疫苗

▲國籍航空公司機組員居家檢疫新機制7月1日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國籍航空公司機組員居家檢疫新機制7月1日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範，未接種或接種1劑未滿兩周，需要7天居檢再加7天加強自主管理。根據民航局統計，截至29日，國籍航空機組員已施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%。

由於疫情尚未完全緩和，根據中央疫情指揮中心要求，除於往來英國、印尼、印度、孟加拉、以色列、巴西與秘魯等七個高風險國家航班上值勤的機組員，返國後均需居家檢疫14天，期滿後進行PCR檢測外，其他7月1日開始，視值勤之長、短程與疫苗施打進度，分別有不同規範。

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▲7/1起國籍航空機組員疫苗接種後檢疫措施。（圖／民航局提供）

長程航班（入境第三地）部分，若尚未接種疫苗或接種1劑未滿二周，需要7天居檢（D7-PCR陰）+7天加強自主管理（D14-快篩陰）；若接種疫苗（1劑滿二周），需要5天居檢（D5-PCR陰）+9天加強自主管理（D9、D14-快篩陰）。若完整接種疫苗（已滿二周+抗體陽性，每3個月監測），入境後則為7天自主管理（D7-PCR陰）。

短程航班（當班往返且未入境第三地）部分，若尚未接種疫苗、接種1劑未滿二周、曾接種疫苗（1劑滿二周），需要14天自主健康管理+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）；若完整接種疫苗（已滿二周+抗體陽性，每3個月監測），入境後採自我健康監測+每14天PCR採陰（得採深喉唾液）。

根據民航局統計，截至本月29日，國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%；兩劑疫苗均已施打者，機師約23%，空服約13%。

▲國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約97.8%，空服約98.4%。（圖／華航提供）

隨著疫情轉趨嚴峻，民航局已就長程航班機組員出國到返國期間各項防疫作為執行強化措施，主要針對機組員出國報到與返國報離過程的組員分流與機上全程防護、精進外站零接觸、增訂外站旅館合約規範與明訂機組員居家檢疫地點規範等。

民航局表示，相關措施，航空公司自疫情爆發後即持續執行，民航局會針對前述四面向加強查核，例如機組員外站旅館合約必須符合世界衛生組織規範的防疫旅宿指引、返國後的防疫旅宿、防疫宿舍與居家檢疫自宅，均需符合指揮中心各項規定與條件等。相關作為，民航局每週至少查核一次，監督業者落實。