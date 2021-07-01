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不認機師海外打疫苗　指揮中心要民航局：證明他國接種紀錄真實性

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲外籍機組員在國外打疫苗，但指揮中心不承認。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國籍航空公司機組員居家檢疫新機制今（1）日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範，不過，針對已在海外接種疫苗的國籍航空外籍機師，指揮中心仍不認接種紀錄，日前更發函民航局，要求研議可證明其他國家接種紀錄真實性後再議。

國籍航空有許多外籍機師趁著休假，回到自己國家接種已被國際認證的新冠疫苗，但目前指揮中心還沒承認這些疫苗，等於他們在國內仍被視同未接種。據了解，長榮航空就有將20多名已在國外接種疫苗的外籍機師，有機師甚至已在國外接種完2劑，但返台還是要進行嚴格的居家檢疫，造成很大困擾。

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指揮中心先前發函民航局表示，於海外接種疫苗者，其疫苗種類須符合WHO、歐盟、美國均授權使用支疫苗或台灣授權使用疫苗。在未能確保其他國家接種證明之真實性前，先僅接受台灣之接種證明，其他國家之接種證明，請貴局研議可證明其真實性後再議。

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

▲國籍航空公司機組員居家檢疫新機制7月1日起實施，機組員視疫苗施打進度有不同規範。（圖／記者李毓康攝）

機師工會理事陳蓓蓓證實，確實目前有這樣的狀況，航空公司也正在跟指揮中心爭取當中，不過，她認為，若指揮中心擔心無法判斷國外接種疫苗證明的真偽，應該可以透過檢測抗體的配套去輔助，因為這就是很實在的數值資料。有機師則表示，大家不會拿自己的健康開玩笑，指揮中心這個顧慮是很謹慎，但有沒有必要性不知道。

對此，民航局表示，已先請航空公司彙整已在國外施打疫苗之機組員資料與相關文件，後續會尋求疾管署與衛生單位提供協助，僅速研議相關措施。

▲▼7/1起國籍航空機組員疫苗接種後檢疫措施。（圖／民航局提供）

▲7/1起國籍航空機組員疫苗接種後檢疫措施。（圖／民航局提供）

陳蓓蓓另提到，機組員居家檢疫新機制今起實施，針對機組員視疫苗施打進度有不同規範，不過，針對打完第二劑過2周的機組員，必須要去檢測抗體陽性後才可免除居檢，只需自主管理，然而，指揮中心遲遲未公布檢測抗體的配套措施，目前符合資格的組員人數漸多，但實際上國內都尚未有人驗過。

陳蓓蓓說，陳時中部長先前表示，有關於抗體檢測的方式、流程還有費用等細節內容還在研擬，期待相關細節辦法趕快出來，否則新規定形同虛設。

針對抗體檢測部分，華航回應，配合七月起實施的機組員檢疫新制，安排機組員完成規定的檢驗後，會逐步依採檢結果調整班表，並依規執行居家檢疫、自主健康管理或自我健康監測；長榮航空則表示，已陸續安排中。

▲▼中央流行疫情指揮中心派遣醫護人員進駐華航設置疫苗接種站，提供符合第三順位機組員及一線地勤人員接種疫苗，加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約98.66%，空服約98.73%。（圖／華航提供）

根據民航局統計，截至6月30日，國籍航空公司機組員已經施打第一劑疫苗者，機師約98.66%，空服約98.73%；兩劑疫苗均已施打者，機師約26.5%，空服約14.8%。

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