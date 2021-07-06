「台灣之眼」使用逾20年　南、北長程雷達同步更新年底啟用





▲三貂角長程雷達更新，預計年底啟用。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

監視範圍涵蓋全台、台灣最重要的兩顆「眼睛」三貂角與鵝鑾鼻長程雷達更新工程，在民航局飛航服務總臺一年多來克服疫情與天候等不利因素，工程已進入尾聲，預計年底啟用，繼續為往來航班提供服務。

台北飛航情報區位於東亞樞紐位置，過去幾年航行量逐漸攀升，用以偵測航機方位、距離、高度的雷達則是最重要的助航設施，就像管制員的眼睛，協助管制員精準掌握航機動態，確保飛航安全。

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▲三貂角長程雷達更新工程。（圖／民航局提供）

三貂角與鵝鑾鼻兩處長程雷達自90年啟用迄今，使用均已逾20年，期間雖加強維護保養，仍面臨組件後續補充不易及維護成本日益增加等問題。

為維持雷達裝備妥善運作，並提升監視技術與國際接軌，民航局前年編列6.76億預算，著手更新工程。除全面換裝初級雷達，次級雷達亦提升至具國際民航組織（ICAO）規範之Mode S功能，以提供更精準的航機監視服務。

南北兩處舊雷達外部球罩各由131個球罩片、約9,000顆螺絲組成，每一個重量達7.8公噸，經施工團隊詳細評估，以逐步分解方式，吊掛拆除舊球罩及雷達天線設備。鵝鑾鼻因地勢相對平坦，施做相對順利；三貂角雷達則因位處山頭、山路崎嶇，大型機具進出困難且受限，每次僅能運送三片球罩片出入。

▲鵝鑾鼻長程雷達更新工程。（圖／民航局提供）

除地勢因素，因遭逢新冠肺炎疫情，此案一開始即面臨國外原廠設備生產、進口與技師來台時程無法掌握等困擾，而三貂角因雷達高度達32.3公尺，必須在高空施做，東北角又有東北季風、陰雨等天候因素，風速過大就不能施工，工程挑戰相當大。

在工程團隊一一排除困難後，兩處雷達站工程均相當順利，三貂角已完成新雷達施工與新球罩組裝，除已展開相關測試，並同步進行雷達站綠美化工程，以符合東北角景觀特色。鵝鑾鼻雷達站亦已完成硬體工程，準備開始測試。

▲鵝鑾鼻長程雷達更新工程。（圖／民航局提供）

兩處雷達站的測試，包括參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等階段，民航局並派出飛測機協助飛測驗證，及通過航管系統精確度調校，確認符合航機隔離標準後，以提供予管制員使用。

此次換裝的兩顆新一代雷達轉速約10秒1轉，可提供即時與精準的航機定位資訊，新球罩由101片、共約8,000顆螺絲組成，總重量達5.2公噸。為因應台灣特殊氣候環境，球罩基座施以船舶用特殊塗料作為保護，增強耐用度。

目前飛航服務總臺於全台灣建置有11座雷達，包含9座終端雷達及2座長程雷達，兩座新長程雷達中，初級雷達偵測涵蓋範圍達半徑220浬，偵測容量逾1,000架次；次級雷達新增具Mode S功能後，詢問效率及航機定位精確度均顯著提升，偵測涵蓋範圍達半徑250浬，偵測容量逾900架次，可為未來我國民航飛航服務提供最佳偵測功能。