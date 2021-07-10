遛小孩再忍忍！新竹市公園遊具暫不開放　運動中心籃球場也不行



▲新竹市府宣布，全市公園遊具、體健設施、籃球場與涼亭等設施仍暫停開放，新科與竹光國民運動中心也暫停至7月26日。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

因應全國疫情三級警戒延長至7月26日，林智堅市長宣布，全市公園遊具、體健設施、籃球場與涼亭等設施仍暫停開放，新科與竹光國民運動中心也暫停至7月26日。林智堅市長強調，防範疫情仍不可鬆懈，呼籲民眾體諒配合，遵守防疫措施。

有關13日零時起適度鬆綁部分措施，市府表示，新竹市立動物園、賞蟹步道、十八尖山將配合中央指引有條件開放，並嚴格落實人流管控、全程戴口罩、實聯制與保持社交距離。

藝文館舍方面，玻璃工藝博物館、眷村博物館、黑蝙蝠文物陳列館、文化藝廊、鐵道藝術村採線上預約開放參觀。文化局也表示，圖書館將提供單一借閱窗口，並開放稅務局、演藝廳、柴橋活動中心等三處微型圖書館，歡迎市民多加利用。

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林智堅市長昨（9）日也宣布，經與新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌共同決議，竹竹苗與北北基桃同步，在26日前三級警戒期間，餐廳、百貨美食區、公有市場仍維持「餐飲場所不開放內用、一律外帶」原則，請民眾多多體諒、配合。

市府表示，考量防疫三級警戒期間，10大行業等休閒娛樂場所關閉，高中以下校園維持暫停開放，長照據點、共餐維持暫停，市民活動中心、親子館、婦女館等公有館舍暫停借用；寺廟不開放入內參拜；補習班、社區大學、樂齡中心、長青學苑皆暫停服務；市府也表示，幼兒園、托嬰中心、保母原則暫停，若家長有收托需求可送托。

林智堅市長感謝市民與民間單位，與市府合作防疫，共體時艱守護新竹市民；市府也表示，三級警戒延長，請市民做好個人防疫措施，外出仍須全程戴口罩，並維持社交距離，家庭、社交聚會不得超過室內5人、室外10人以上（同住者不計）規範。

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