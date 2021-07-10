LIVE／解封不同調「台南開放內用被戰翻」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。三級警戒延長至7/26，7/13起部份行業有條件微解封，但六都中僅台南市開放餐飲場所內用，也引發外界論戰。另外，為了便於民眾出示採檢證明，健保署推出「Covid 19通行證」，作為解封後出行依據。針對上述議題，記者會中有望說明。

指揮中心8日表示，在國人共同努力配合下，國內疫情已在控制中，惟仍有部分感染事件發生，參酌世界各國管制作為及經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，經評估後決定同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並自7月13日起適度鬆綁部分措施，其中包括餐飲業有條件開放內用。

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不過，中央授權地方政府根據指引自行調整，而截至目前全台超過半數縣市都以防疫為考量暫時不開放內用，六都中則只有台南市開放，北北基桃及高雄都不跟進，鼎泰豐、鬍鬚張等名店也宣布只提供外帶服務。台南市長黃偉哲臉書被灌爆，不少民眾擔心開放內用成防疫破口，而黃偉哲今日上午表示會再召集會議研商。

除了內用爭議備受關注，健保署昨日拋出「Covid 19通行證」想法，希望作為解封後出行依據，未來也有望作為「疫苗護照」模板。健保署長李伯璋表示，會推出「Covid 19通行證」的動機，在於近期因為北農、環南市場群聚，許多人都有做快篩，加上民眾施打疫苗越來越普及，才會將資訊整合在系統裡。針對上述議題，陳時中有望在記者會上進一步說明。