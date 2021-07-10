雙北「微解封5大場所」一圖秒懂！電影院不同調　踩雷最高罰1.5萬

▲三級警戒再延長。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

三級警戒延長至26日，但部分場館及行業適度鬆綁，交由地方政府彈性調整，正因如此，各縣市便出現了「不同調」的情況。以電影院來說，台北市只要戴口罩、落實實聯制、採預售票方式，且以梅花座、間隔座方式保持距離，即可入院看片，但新北市則不然，目前仍持續關閉。《ETtoday新聞雲》根據雙北公布的資訊整理出表格，讓讀者一次看懂。

台北市與雙北市目前同調的配套措施有二，一為餐飲營業場所，雙北均禁止內用、僅限外帶，二為校園社教場所，雙北均暫停開放。至於運動場館、藝文展覽場館、電影院這三大項，雙北則呈現不同調的情況。

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▲雙北微解封措施比較。（圖／記者曾筠淇製）

運動場館

以運動場館來說，台北市開放標準以中低強度且非身體接觸之運動為限，包含棒壘球、板球、單打桌球、單打羽球、單打網球、壁球、槌球、木球、滾球、高爾夫、田徑、瑜珈、韻律、健身、有氧、養身操、太極拳、氣功、自行車、射箭、射擊、攀岩、抱石、直排輪、輕艇，上述均屬開放場域；但北市不開放場館的附屬設施及非運動空間，如更衣室、淋浴間、棋藝閱覽室、遊戲室、觀眾席、會議室、貴賓室、視聽教室。

新北市在運動場館部分，公私立游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、國民運動中心、公有運動場館均不開放。

藝文展覽場館

藝文展覽場館部分，台北市開放民眾入場參觀，但須戴口罩、量體溫、消毒、實聯制（原則上採預約制），每時段以2小時為單位，場次間須進行清場消毒，展場須保持單一出入口，民眾間須保持至少1.5公尺社交距離，各展間容留人數不超過100人。

新北市在觀光旅遊、藝文展場部分，目前則持續關閉藝文中心（新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、美麗永安生活館、新板藝廊）、觀光景點（烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、遊客中心、旅遊服務中心），至於博物館（黃金博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館）、藝文園區（板橋放送所、空軍三重一村、板橋435藝文特區、斬龍山遺址文化公園）、風景區這三大類，室內空間關閉，僅開放戶外空間，且開放原容留人數40%。

電影院

最後則是電影院，台北市開放入院看片，但民眾須全面戴口罩，電影院室內、戶外及等候區均全面禁止飲食，同時業者要避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置，並落實實聯制、優先採預售票方式控管人流，須採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，且每次進場前、散場後均要清潔和消毒。

至於新北市，電影院目前則是持續關閉不開放。值得注意的是，新北市政府9日宣布新北市有15家電影院，新聞局依傳染病防治法相關規定公告「三級警戒延長至7月26日，新北市電影片映演場所維持暫停營業」，違者可依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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