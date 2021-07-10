老公超完美！她見1嗜好崩潰「卡費狂噴1萬」　眾人妻力挺：不干涉

▲老公迷上遊戲，每月最多噴1萬！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「覺得好浪費錢！」一名人妻困惑表示，最近發現老公信用卡帳單，有一筆3000元至1萬元的消費，都是玩遊戲的明細，讓她難以接受，便求問「各位老公每個月花在遊戲上大概多少錢？」文章曝光後，網友幾乎力挺老公，認為在不影響生活情況下，原PO不該干涉另一半的興趣。

一名女網友在論壇《Dcard》透露，平時老公是神隊友，會主動做家事、照顧小孩更是大家心目中的好好先生，不過原PO卻對老公沉迷遊戲的嗜好，感到非常頭疼。

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原PO直呼，最近發現老公每個月會刷3000至10000萬新台幣在遊戲上，「雖然知道這是他平常的休閒娛樂，但還是覺得好浪費錢」，因此她好奇求問過來人意見，「想知道各位老公每個月花在遊戲上大概多少錢？」

文章曝光後，引發眾人妻討論，認為要看另一半收入才是關鍵，「他花自己的錢，如果不會影響到生活就不用管他吧」、「很少花錢，除非我們有玩同一款，才很容易互相慫恿花錢，如果收入ok的話，小花錢沒什麼呀，就跟女生會花錢買保養品、衣服、包包一樣」、「看收入多少，我一個月也花差不多金額在玩遊戲，但是只占我收入 1/10 不到，這就是純娛樂費用，就算不玩遊戲也會花在其他地方」、「妳應該問娛樂費比較貼切，如果不會影響到生活，小錢買快樂無傷大雅」、「不然他每個月花5000-10000買女人，妳會比較高興嗎」。