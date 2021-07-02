防疫宅在家夯瘋「捏臉社交」 手遊　《天涯明月刀M》開服首日拿下雙平台冠軍

▲《天涯明月刀M》推出多項好禮慶祝雙榜冠軍。（圖／《天涯明月刀 M》提供，下同）

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《天涯明月刀 M》上市後以高人氣勇奪 iOS、Android 雙平台下載冠軍，官方於今（2）日釋出了多項慶祝活動，並加碼推出7月17日「天刀日」活動，抽出「iPad Pro」、「iPhone12 Pro」和「Switch 主機+健身環」等多項實體好禮贈與玩家。除了在下載榜上坐擁高人氣，《天涯明月刀 M》更在網路上掀起一股「捏臉社交」風潮，許多玩家於社群平台上分享其專屬的面容外，也有其他玩家打造許多「骨格清奇」的面容，引發網友熱烈討論。

由於《天涯明月刀 M》的捏臉系統設計極為細緻，除了髮型、妝容、膚色、面部裝飾擁有超過600種參數可以選擇外，從性別、臉型、到五官的每一個部位也都能夠讓玩家自由調整大小、角度、以及形狀，為自己量身打造專屬面容。其精緻與獨特性也吸引玩家紛紛於社群平台上分享自己的「盛世美顏」的捏臉作品；另一方面，更有網友突發奇想將臉部與五官比例大調整，捏出一張張「骨格清奇」的臉孔，在社群上引發熱烈迴響。

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▲《天涯明月刀M》豐富的捏臉參數讓玩家打造獨一無二美麗臉孔。

▲另有玩家於社群分享「骨格清奇」的捏臉造型。

同時，勇奪 iOS、Android 雙平台下載冠軍的《天涯明月刀 M》也在名人社群平台掀起熱潮，其中包含歌手李芷婷，丁特、小熊與Toyz等人氣實況主也紛紛於自己的頻道上直播遊戲過程與粉絲同樂，趣味捏臉過程引發大批網友留言討論。

▲《天涯明月刀 M》八荒門派代表捏臉精華。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）