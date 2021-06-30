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國小男童狂玩手遊1hr扣款29次！　爸看帳單嚇傻「忍痛賣車求生」

記者張寧倢／編譯

英國北威爾斯（North Wales）地區一名父親日前向蘋果公司（Apple Inc.）投訴，因為他的7歲兒子在商店下載了一款免費手遊，卻在遊戲進行中誤購買了昂貴的額外加值道具，不到1個小時就消費了將近1300英鎊（約新台幣5萬元），但是他們無力支付這筆費用，目前打算賣車變現。

根據《太陽報》報導，住在科爾溫灣（Colwyn Bay）的41歲男子穆塔查（Muhammad Mutaza）日前一口氣收到29封電子郵件，結果29筆全都是iTunes商店的交易帳單，金額介於1.99到99.99英鎊不等，仔細看了明細才發現全都是來自一款巨龍訓練手遊《馴龍高手：博克島的崛起》（Dragons: Rise of Berk）。穆塔查以為自己被騙了，「我從沒有想過會在一款兒童遊戲上花這麼多錢。」

▲▼兒子玩手遊1小時，爸爸一看手機帳單傻眼，「我們要賣車還錢了」。（組圖／翻攝自Facebook／@DragonsRiseOfBerk）

▲兒子玩手遊1小時，爸爸一看手機帳單傻眼了。（組圖／翻攝自Facebook／@DragonsRiseOfBerk）

報導稱，原來事件元兇是家中就讀小學的7歲兒子阿沙茲（Ashaz），他才玩遊戲不到1個小時，購買道具的帳單金額就高達1289.70英鎊，因為這款遊戲提供最高109英鎊的商品並供玩家無限次購買，而震驚的穆塔查立刻向蘋果客服提出退款要求，投訴後只能拿回其中207英鎊（約新台幣8千元），由於無力支付，目前一家人正打算變賣家裡的代步車，一台Toyota Aygo小車。

穆塔查向媒體表示，「我對客服人員說，『幹得好！你坑了我一筆，成功對我的孩子敲竹槓！』」對此，蘋果公司並未給予正面回應，但表示會「非常嚴肅」地看待類似事件，並呼籲家長採取預防措施。據了解，這款手機遊戲提供消費者免費下載，但玩家可以購買其他附加組件來解鎖其他功能。

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