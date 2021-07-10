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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管碧玲指陳時中擁有「這戰力」　台灣將重回全世界最強防疫國家

▲▼民進黨立委管碧玲10日在臉書表示，台灣用控制能力達群體免疫戰果，最後會回到最強防疫國家。（圖／取自管碧玲臉書）

▲民進黨立委管碧玲表示，台灣用控制能力達群體免疫戰果，最後會回到最強防疫國家。（圖／取自管碧玲臉書）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，外界將矛頭指向放寬機組員「3+11」隔離政策，指揮中心指揮官陳時中日前重申，「我會負最後責任」。對此，民進黨立委管碧玲10日表示，台灣用控制能力達到與群體免疫可達到的戰果，相信最後會回到全世界最強的防疫國家。

中央流行指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前指出，「3+11政策」是在指揮中心會議討論、非專家會議。陳時中7日則表示，「我會負最後責任」，並強調機組員檢疫政策調整為「3+11政策」後，防疫規格比原來制度更嚴格。

管碧玲表示，人和病毒打仗，抵擋了500多天，終於被病毒攻破，病毒有英國變種、有印度變種都打過來了，一但被這兩種病毒攻破，各國疫情拿來比一比，扳回劣勢的戰力，這個部隊又是創造紀錄的強。

管碧玲指出，雖然疫苗覆蓋率低，卻因為控制疫情能力強，疫情以最快的速度趨緩，這個部隊用控制能力達到與群體免疫可達到的戰果，甚至更好的戰績。從群體免疫的國家又紛紛敗於病毒，可以證明這個部隊的控制能力如同群體免疫的戰力一樣強大。

管碧玲也說，各國雖達到群體免疫，卻再度淪陷，說明沒有這個部隊的戰力，光追求群體免疫還是不夠，台灣先擁有控制能力的超強部隊，再來完成疫苗的群體免疫，她預測，台灣最後會回到全世界最強的防疫國家。

管碧玲強調，總體防疫戰力超強的部隊，在戰爭中的一場戰役被敵人贏走，但是很快的又把敵人摧毀，正在朝向打勝戰的路上行走，主帥一面迎敵作戰，一面被咎責下台，因為他打輸過一次戰役。

管碧玲認為，一場戰爭有無數的小戰役，只輸過一次小戰役，最後還是可以打勝戰，「為什麼要陣前換將」，輸掉的那一場戰疫，目標是為了維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤也是出在違規的個人。

管碧玲表示，同樣的戰術，只有一家公司的管理出問題，要求主帥負責，她並不十分讚同，台灣隊的這個戰爭，在全世界比起來，值得人民信賴。

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