　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投微解封「完全攻略」出爐！觀光風景區9成9開放　餐廳可內用

▲雙龍彩虹吊橋13日起仍維持封閉。（圖／南投縣政府提供）

▲雙龍彩虹吊橋13日起仍維持封閉。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到7月26日，同時又從13日起「微解封」並調整多項管制作為；南投縣針對縣管風景區等場所做出多項管制調整措施，其中雙龍七彩吊橋則尊重部落意願，維持暫不開放，而清境高空觀景步道則承載人數降至四成，每日以1200人為上限恢復開放。

南投縣維持三級警戒及微解封的管制調整措施如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、八大行業和以下各類休閒場所，維持三級警戒禁止營業，舞廳、舞場、酒家、酒吧、酒廊、特種咖啡茶室、夜店、視聽歌唱業、三溫暖業、資訊休閒業、電子遊戲場、理容院（不含一般美容理髮、家庭理髮）、養生館（含指壓、按摩場所）、瘦身美容業、電子遊戲場、遊藝場所、撞球場、保齡球館。

二、本縣夜市可依照中央微解封防疫作為，包括人流管制、全程戴口罩、禁止邊走邊吃等，恢復營業，但餐飲限外帶，並在一周內提報防疫計畫申請備查，但營業項目僅限餐飲、百貨，休閒娛樂業如套圈圈等則不在開放營業之列。

三、全縣之餐飲業、百貨賣場、美食街、旅宿業供餐，鼓勵外帶使用為主。餐廳可恢復內用，但須提報防疫計畫，並應由專人落實「用餐實聯制」人流管制，同時採梅花座或隔板，且每桌應間隔至少1.5公尺，環境應定期清潔/消毒，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施。用餐區應維持適當區隔/使用隔板。倘無法落實前述措施之餐飲業，將依規裁處或要求暫停營業。

四、健身中心及室內外運動場館中，除游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱及交誼廳維持禁止開放，其餘依照中央規範微解封。

五、藝文展演中的影視劇組、表演場館、展覽館及電影院，也都依照中央規範微解封；公共圖書館也微解封，但僅限單一窗口借還書，其餘公共區域不開放。

六、遶境、普渡等宗教活動仍暫停、宗教場所原則不開放，若確能做好防疫配套，須提報防疫計畫經主機關同意後，再依計畫開放民眾進入，最多容納人數限99人。

七、長照據點/社區關懷據點/巷弄站/文健站/失智據點計241站，婦幼館、殘福中心、日照中心、長青學苑、婦女大學、托嬰中心都維持暫停服務。

▲清境天空步道13日起將降載開放。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲清境高空步道13日起將降載開放。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

八、國家風景區、國家公園、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區等，均依中央規範微解封，但縣管雙龍七彩吊橋維持封閉。

九、高中職以下學校戶外操場開放，並提供一處最近距離的公廁供民眾運動使用，但戶外運動設施設備，包括單槓、籃球場等，及行政教學區域、室內場所都不開放。

十、駕訓班也依照中央規範微解封，但管制容留人數、同車限2人，受訓人員不得用餐，並落實戴口罩及手部衛生。
 

►中空纖維超好睡　可機洗更方便

►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」　15接觸者PCR出爐！

►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女　無良繼父丟包埋屍一審就逃死

►日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

ET快訊
大姐煮飯多加1調味！10弟妹2天全暴斃　爸媽逃一劫崩潰
甜美臉被猛刺毀容！變態前男友「砍殺二婚夫」　女星人間消失
快訊／「天才IT大臣」代表台灣赴東奧！政院證實唐鳳將出席
快訊／三立電視爆2員工確診！同樓層所有員工PCR篩檢
快訊／屏東也逆轉！餐飲業微解封內用急喊卡　潘孟安道歉了
還原環南「被設局」時間軸！　黃珊珊：想看戲的人應該很失望

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／解封不同調「台南開放內用被戰翻」　陳時中最新說明

她這一摔救了整排鄰居！畸零地害跌徵收拖30年　縣府出手了

雙北「微解封5大場所」一圖秒懂！電影院不同調　踩雷最高罰1.5萬

老公超完美！她見1嗜好崩潰「卡費狂噴1萬」　眾人妻力挺：不干涉

全家幫爸媽預約接種！她狂打200通獲這回應　怒：住苗栗國真可憐

男人別看！正妹開箱「6cm雞佛披薩」噴汁了　尺寸驚呆網：好情慾

快訊／屏東也逆轉！餐飲業內用急喊卡　潘孟安道歉：再忍一下

南投微解封「完全攻略」出爐！觀光風景區9成9開放　餐廳可內用

台中役男徵兵作業暫停至7／26！按三級警戒延後　降二級即恢復

彰化火車站「秘密通道」直達月台　員工區伸縮門故障恐成疫情破口

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

LIVE／解封不同調「台南開放內用被戰翻」　陳時中最新說明

她這一摔救了整排鄰居！畸零地害跌徵收拖30年　縣府出手了

雙北「微解封5大場所」一圖秒懂！電影院不同調　踩雷最高罰1.5萬

老公超完美！她見1嗜好崩潰「卡費狂噴1萬」　眾人妻力挺：不干涉

全家幫爸媽預約接種！她狂打200通獲這回應　怒：住苗栗國真可憐

男人別看！正妹開箱「6cm雞佛披薩」噴汁了　尺寸驚呆網：好情慾

快訊／屏東也逆轉！餐飲業內用急喊卡　潘孟安道歉：再忍一下

南投微解封「完全攻略」出爐！觀光風景區9成9開放　餐廳可內用

台中役男徵兵作業暫停至7／26！按三級警戒延後　降二級即恢復

彰化火車站「秘密通道」直達月台　員工區伸縮門故障恐成疫情破口

「短袖西裝外套」適合夏天！3種搭配法質感不悶熱　平口小可愛最合拍

LIVE／解封不同調「台南開放內用被戰翻」　陳時中最新說明

早上單獨約會、前男友卻改口：有壓力　以為要復合⋯她看訊息氣哭

她這一摔救了整排鄰居！畸零地害跌徵收拖30年　縣府出手了

雙北「微解封5大場所」一圖秒懂！電影院不同調　踩雷最高罰1.5萬

大姐煮飯多加1調味…10弟妹2天內全暴斃！　爸媽外出逃一劫崩潰

林鋅杰中繼挨轟吞首敗　林家正改守一壘敲打點

聚焦未來通訊及智慧醫療長線成長動能！富達投信推兩檔全新基金

莫彩曦玩太嗨…鄰居「以為小孩被打」急報警！　她還原始末道歉了

6大學生「海灘群聚慶生」…慘受困潮間帶！沒戴口罩最少恐罰1.8萬

懶惰法鬥犬發明「1秒下樓梯」　露肥嫩屁屁鄙視回眸：看什麼看

生活熱門新聞

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

消防員打撈浮屍超震撼　他花2年發明新裝備

室內4人可以打麻將？陳其邁秒回：禁止

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

台南開放內用被戰翻！黃偉哲今改口

微風信義櫃姐確診7／10休館

台中「送肉粽」微解封！送吊煞科儀14日路線曝光

台灣52天控制住疫情　網曝1數據怒：無感嗎

微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放

健身房微解封！館長開放退費「忍痛171字」回應

阿中稱「這些人染疫」我會睡不著　網氣炸

慈濟採購疫苗新進度！昨天與政府完成法律文件簽署

全台只剩「6縣市」可內用

更多熱門

相關新聞

10人宜蘭民宿開毒趴！2對情侶突遭8惡煞擄走

10人宜蘭民宿開毒趴！2對情侶突遭8惡煞擄走

宜蘭縣五結鄉某民宿9日凌晨3時許傳出擄人事件，事發當時民宿內有五對情侶開毒趴，不料，突然有8名惡煞闖入，因債務糾紛，將其中兩對情侶擄走，還砸毀民宿、車輛。警方獲報後，立即調閱監視器鎖定嫌犯位置，經6小時後順利救出兩對情侶。對此，8名惡煞事後被依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，另民宿內的10人也因違反規定群聚，將函送衛生局裁罰。

醫力挺黃偉哲「台南有條件開放內用」：時間會證明你才是對的！

醫力挺黃偉哲「台南有條件開放內用」：時間會證明你才是對的！

南投縣府：微解封「肉擺空中看得到吃不到」

南投縣府：微解封「肉擺空中看得到吃不到」

車隊繞行總統官邸　蘇偉碩：疫苗不足「偽」解封！

車隊繞行總統官邸　蘇偉碩：疫苗不足「偽」解封！

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染微解封風景區

讀者迴響

熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

男子電費破萬求健檢！網見一舉動秒懂

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！　無罩群聚恐罰270萬

弟帶乖巧女友回家　她一看揭「超毛真面目」勸分手

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面