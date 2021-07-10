南投微解封「完全攻略」出爐！觀光風景區9成9開放　餐廳可內用

▲雙龍彩虹吊橋13日起仍維持封閉。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到7月26日，同時又從13日起「微解封」並調整多項管制作為；南投縣針對縣管風景區等場所做出多項管制調整措施，其中雙龍七彩吊橋則尊重部落意願，維持暫不開放，而清境高空觀景步道則承載人數降至四成，每日以1200人為上限恢復開放。

南投縣維持三級警戒及微解封的管制調整措施如下：

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一、八大行業和以下各類休閒場所，維持三級警戒禁止營業，舞廳、舞場、酒家、酒吧、酒廊、特種咖啡茶室、夜店、視聽歌唱業、三溫暖業、資訊休閒業、電子遊戲場、理容院（不含一般美容理髮、家庭理髮）、養生館（含指壓、按摩場所）、瘦身美容業、電子遊戲場、遊藝場所、撞球場、保齡球館。

二、本縣夜市可依照中央微解封防疫作為，包括人流管制、全程戴口罩、禁止邊走邊吃等，恢復營業，但餐飲限外帶，並在一周內提報防疫計畫申請備查，但營業項目僅限餐飲、百貨，休閒娛樂業如套圈圈等則不在開放營業之列。

三、全縣之餐飲業、百貨賣場、美食街、旅宿業供餐，鼓勵外帶使用為主。餐廳可恢復內用，但須提報防疫計畫，並應由專人落實「用餐實聯制」人流管制，同時採梅花座或隔板，且每桌應間隔至少1.5公尺，環境應定期清潔/消毒，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施。用餐區應維持適當區隔/使用隔板。倘無法落實前述措施之餐飲業，將依規裁處或要求暫停營業。

四、健身中心及室內外運動場館中，除游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱及交誼廳維持禁止開放，其餘依照中央規範微解封。

五、藝文展演中的影視劇組、表演場館、展覽館及電影院，也都依照中央規範微解封；公共圖書館也微解封，但僅限單一窗口借還書，其餘公共區域不開放。

六、遶境、普渡等宗教活動仍暫停、宗教場所原則不開放，若確能做好防疫配套，須提報防疫計畫經主機關同意後，再依計畫開放民眾進入，最多容納人數限99人。

七、長照據點/社區關懷據點/巷弄站/文健站/失智據點計241站，婦幼館、殘福中心、日照中心、長青學苑、婦女大學、托嬰中心都維持暫停服務。

▲清境高空步道13日起將降載開放。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

八、國家風景區、國家公園、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區等，均依中央規範微解封，但縣管雙龍七彩吊橋維持封閉。

九、高中職以下學校戶外操場開放，並提供一處最近距離的公廁供民眾運動使用，但戶外運動設施設備，包括單槓、籃球場等，及行政教學區域、室內場所都不開放。

十、駕訓班也依照中央規範微解封，但管制容留人數、同車限2人，受訓人員不得用餐，並落實戴口罩及手部衛生。



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