快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

▲蘇貞昌宣布支持台南共約5.6億元冷鏈加工廠建設。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

政治中心／台北報導

現在正值台南玉井芒果產季，不過受到疫情影響，買氣下跌，許多果農憂心滯銷。行政院長蘇貞昌9日晚間表示，他今天宣布將會支持台南的冷鏈加工廠建設、也投資蒸熱廠的設備更新（共約5.6億元），讓更多農民的心血可以保持新鮮送到國外。

「今天來到玉井關心芒果果農的困難、也向大家報告政府所做的努力。」蘇貞昌9日晚間在臉書表示，今年芒果盛產、偏逢疫情衝擊，農委會迅速啟動產銷調節措施，愛文芒果批發價，在短短十天內從每公斤27.8元上漲到53.5元，成長超過9成，順利幫農民度過這次難關。

他說，農委會也努力拚外銷，今年外銷日本增加了整整45％、銷韓國增加7％ ，現在，我們更要為進一步擴大外銷打好基礎。

蘇貞昌透露，今年起，行政院將投入四年84億，加強農漁產冷鏈系統；而今天在台南市長黃偉哲和在地立委的見證下，他宣布將會支持台南的冷鏈加工廠建設、也投資蒸熱廠的設備更新（共約5.6億元），讓更多農民的心血可以保持新鮮送到國外，增加國際能見度、也增加農民收入。

蘇貞昌說，政府拚防疫，也跟大家一起照顧農民生計，今年的台南芒果甜又好吃，呼籲大家繼續大力捧場。