蘇貞昌拍板「投資台灣3大方案」　貸款額度加碼1500億續辦至年底

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

面對自2018年起全球經貿變局，為掌握契機鼓勵民間投資，政府祭出「投資台灣三大方案」，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，行政院長蘇貞昌8日於院會中決定，「投資台灣三大方案」續辦至年底，再加碼1500億元。

依據行政院資料，「根留台灣」方案貸款額度再加碼500億元額度（合計額度達1,300億元），而「中小企業」方案將加倍原有額度，新增額度1,000億元（合計額度達2,000億元），相關經費由國發基金支應辦理。

「投資台灣三大方案」自108年推動至今大約兩年半的時間。由於國內投資踴躍，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度於今(110) 年3月皆已用罄。

根據財政部最新公布數據顯示，歐美國家陸續解封，帶動終端需求增長之下，台灣今(110)年第2季出口1089.7億美元，首次衝破千億美元，年增37.4%，外銷市場強勢回歸，再考量到自本土疫情爆發以來，內需市場急凍，預估國內投資將是刺激下半年經濟成長重要能動力，行政院今日拍板加碼貸款額度，「投資台灣三大方案」續辦至年底。

兩大方案補助期限皆由原本5年改為3年，此外，「根留台灣」方案的支付銀行委辦手續費，維持方案規劃，採階梯式補助20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％及逾100億元0.1％。而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分則是由原有1.5％下修至0.7％，其餘規則維持不變。

透過政府大力支持海內外台商在台投資，同時竭盡全力排除重大投資問題，加速高階製造商陸續到位，推進台灣企業深耕高值化，疫起突圍全球產業鏈關鍵地位，打造眾所期待越來越好的台灣經濟。