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Garmin確診關係圖曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

記者徐政璿／台北報導

新北市一名新冠肺炎確診個案在Garmin桃園華亞科技園區廠上班，根據曝光的確診關係圖，整起事件的個案源頭是6月30日確診的案15108，當事人在確診後，她的先生沒被匡列居隔且繼續到新竹上班，最後導致傳播鏈擴大，造成「1傳5」的局面。

▲▼GARMIN公司外觀。（圖／記者楊詩益攝）

▲GARMIN公司外觀。（圖／記者楊詩益攝）

若以時間序來看，依照桃園市政府公布的確診關係圖可以發現，整起事件的指標為個案14680，其同住家人台北個案15108持續到新竹工作，因確診後，新竹縣匡列9名居家隔離者，其中匡列1名桃園居家隔離個案15207。15207於居家隔離期間出現症狀安排就醫採檢確診，桃園市衛生局即匡列密切接觸者，包含此Garmin員工15245。

▲▼Garmin確診關係曝光驚見1傳5。（圖／桃園市府提供）

▲Garmin確診關係曝光驚見1傳5。（圖／桃園市府提供）

對此，桃園市長鄭文燦9日晚間在臉書也發文指出，今天大家很關注的Garmin員工確診消息，這位女員工居住在新北市，在桃園廠區上班，但這個案子的源頭是居住在台北的案15108，太太確診後但先生卻沒被匡列居隔，仍繼續到新竹上班，後來在新竹診斷確診，新竹縣府共匡列9人居家隔離，其中匡列的1人，是桃園市民（案15207）。

鄭文燦表示，在7月6日中午接到新竹縣府匡列通知，衛生局同仁立即展開疫調、匡列案15207（當時未確診）的密切接觸者，其中匡列的女兒就是Garmin員工，桃園與新竹縣府也針對這案子充分交換疫調資訊。

鄭文燦說，隔天上午，桃園接獲龜山職場有確診個案消息，當天下午立刻安排該公司進行職場風險評估，同步安排全廠員工採檢，也因為第一時間就進行職場匡列、採檢，所以台元在最短時間內，立即PCR採檢完532人，晚間7點多接獲新北衛生局告知這起確診個案。

鄭文燦強調，他常說疫調對整個疫情是非常重要，因未即時匡列案15108，當事人活動足跡從台北市到新竹縣，再回來到新北市跟桃園，是跨縣市移動的案子，「我想，社區要清零，防疫一定要同心，疫調要合作，才能協力防堵跨縣市缺口」。

▲▼ 桃園0709疫情說明記者會 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲ 桃園市長鄭文燦 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

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