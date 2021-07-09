柯文哲宣布開放公托、日照「降載營運」　相關工作人員先打疫苗

記者陳家祥／台北報導

針對微解封，台北市長柯文哲宣布，北市暫不開放餐廳內用，大原則是「吃飯的放最後」，涉及民生經濟、社會運作的項目優先、但必須有配套措施，學校公托可恢復，照護單位可降載運作，但是工作人員要先打疫苗、分艙分流等措施也都要做。

中央疫情指揮中心8日宣布「微解封」，有條件放寬餐廳、百貨、賣場與傳統市場、夜市等餐飲業者開放內用，但地方政府仍可視情況做彈性調整。

在微解封的部分，柯文哲說，考量以後，脫下口罩群聚吃飯一定擺最後面，因為科學上這最危險，北市很多案例也是這樣，吃飯吃一吃群聚感染，所以擺最後面。713後，餐飲還是只能外帶。

柯文哲表示，開放邏輯是牽涉民生經濟的優先，像操場運動不涉及商業，這不准，學校有公托、托嬰，爸媽要上班，所以這可以先。

他強調，雖然有些優先開放，但一定要配套措施，例如，公托，工作人員一定要先打疫苗，防止他們備感染，身障的日照會降載，照顧者、被照顧者都要打疫苗。

柯文哲說，這原則之下，百貨、賣場、市場夜市還是禁止內用一綠外帶，面罩口罩健康監測都要做。至於校園，操場暫不開放，包括兒童樂園、天文館暫時不開放，在圖書館不開放的情形下，多多利用超商借還書。至於電影院，原則還是全面帶口罩，不准吃東西，梅花座、實聯制。