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陳時中稱「這些人染疫我會睡不著」要先打疫苗！　鄉民氣到最高點

▲▼0702指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中今解釋，為何國產疫苗員工列優先接種。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫苗嚴重短缺，50歲以下青壯年仍等不到，又傳出國產疫苗員工（高端、聯亞公司）被列為第二類優先施打對象。對此，陳時中今（9日）表示，若他們染疫，這樣我們也睡不著覺，要先保護起來。消息曝光後，立刻引起鄉民輿論炸鍋，痛批「幹話連篇，沒疫苗，全國人民也用口罩撐到現在」、「生產疫苗的要來搶外國疫苗？」

本站曾報導「國產疫苗人員優先施打！陳時中：他們染疫我們也睡不著」內文指出，國民黨質疑第二類優先施打疫苗名單中，包含疫苗生產和倉儲物流人員，「難道是指聯亞、高端員工？」指揮中心發言人莊人祥今在記者會說明，這部分有經過ACIP在6/20的會議討論並同意，包括國內生產流感疫苗、新冠疫苗相關、協助疫苗物流、維護人員等，等同於第一線衛生人員，因此列在第二類。

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陳時中也補充解釋，第一到八類的分類也不是現在才出來，若疫苗物流倉儲人員有人染疫，是與疫苗有關，事情非常嚴重 ，「若他們染疫，這樣我們也睡不著覺，所以要先保護起來。」

▲▼陳時中稱「國產疫苗人員染疫，我們睡不著」，掀起鄉民氣炸。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼陳時中稱「國產疫苗人員染疫，我們睡不著」，掀起鄉民氣炸。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼陳時中稱「國產疫苗人員染疫，我們睡不著」，掀起鄉民氣炸。（圖／翻攝批踢踢）

國產疫苗工作人員能優先施打疫苗的消息曝光，立刻引起批踢踢八卦板網友熱議，「那為什麼員工不是先打抗體產生率99%的國產疫苗？」、「打自家的啊，不是很猛」、「根本幹話連篇，沒疫苗，全國人民也用口罩撐到現在」、「這完全比KMT那些人還特權」、「他們打自己的疫苗阿，打國外的幹嘛？」、「自己研發的不敢打還敢要人民打？」。

更有網友氣炸痛批陳時中，「為什麼3+11造成上萬人感染的結果，你就睡的著？」只有我覺得這個要貼給外國人笑嗎，國內生產疫苗的先打國外三期認證疫苗，高端留給低端打，不是國外三期認證疫苗不打的喔，「美國連動物都打完了，台灣人還在搶殘劑！」

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