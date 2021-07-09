玉山山屋、生態保護區續關閉　玉管處公布微解封防疫新措施

▲▼玉山下周微解封，玉管處公布防疫新措施及各場域容留人數。（圖／玉管處臉書）

記者鄧木卿／南投報導

玉山國家公園管理處依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，自7月13日起微調國家公園遊憩人流出入管制相關措施，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將適度開放，請大家仍須全程佩戴口罩，遵守防疫措施，共同守護防疫成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

玉管處表示，自7月13日起，園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放並實施人流控管；室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫，高於37.5℃婉拒進入，實聯制並保持1.5公尺社交距離，如達管制人數上限即採一進一出，視聽室觀賞影片採梅花座。另如餐廳賣店之用餐區域，禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜型式供餐，採梅花座並加設隔板。

停車數減為原數量之40%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，必要時得予以關閉，以減緩遊憩據點之人流壓力；另外塔塔加地區為遊憩熱點，會加強監控車流聚集狀況，如達警戒值時將透過廣播、跑馬燈、網站、臉書等媒介宣導分流，再請民眾多加配合。

戶外遊憩空間請全程佩戴口罩，保持1公尺以上安全社交距離，且禁止10人以上群聚。開放一般遊憩步道如麟趾山步道、梅山散步步道、東埔大草原步道等，另之前因連日豪雨導致雲龍瀑布步道多處路基掏空中斷，目前僅開放至父子斷崖，詳情可至玉管處官網（ttps://www.ysnp.gov.tw）查詢。

玉管處為了讓喜愛國家公園的民眾，在居家防疫時，也能夠神遊台灣屋脊上的壯闊景緻，了解從事登山活動所需具備的知識等，推出「線上玉山國家公園」，透過文字及影片等方式，一同在線上走進國家公園，歡迎民眾踴躍前往「線上玉山國家公園」專區（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/YushanOL）瀏覽點閱。