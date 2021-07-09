蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　高金素梅怒批：台灣最醜陋的人

▼民進黨主席蔡英文特助洪耀南。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

指揮中心日前開放18歲以上成人預約接種殘劑，民進黨主席蔡英文特助洪耀南卻在臉書表示，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，亦即閩南語「用剩的疫苗」。對此，無黨籍立委高金素梅9日痛批，台灣最醜陋的人就是洪耀南。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府力拚民眾疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心6月25日宣布，開放18歲以上成人預約候補接種最後一瓶殘劑。

高金素梅表示，台灣政府無能，疫苗採購不足，不足的疫苗又被政府人員插隊搶打，排不上疫苗施打類別的大多數人民，只能排隊搶個位數的殘劑。

高金素梅指出，這種悲慘的現象，卻被洪耀南酸為「詠春疫苗」，亦即閩南語「用剩的疫苗」，人性扭曲至此，難怪能當上蔡英文的特別助理，並怒批「台灣最醜陋的人 ，就是蔡英文特助洪耀南」。

▼高金素梅臉書發文痛批蔡英文特助洪耀南。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅(吉娃斯．阿麗)）

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