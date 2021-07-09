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蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　高金素梅怒批：台灣最醜陋的人

兩岸政策協會秘書長洪耀南。（圖／記者張語羚攝）

▼民進黨主席蔡英文特助洪耀南。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

指揮中心日前開放18歲以上成人預約接種殘劑，民進黨主席蔡英文特助洪耀南卻在臉書表示，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，亦即閩南語「用剩的疫苗」。對此，無黨籍立委高金素梅9日痛批，台灣最醜陋的人就是洪耀南。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府力拚民眾疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心6月25日宣布，開放18歲以上成人預約候補接種最後一瓶殘劑。

高金素梅表示，台灣政府無能，疫苗採購不足，不足的疫苗又被政府人員插隊搶打，排不上疫苗施打類別的大多數人民，只能排隊搶個位數的殘劑。

高金素梅指出，這種悲慘的現象，卻被洪耀南酸為「詠春疫苗」，亦即閩南語「用剩的疫苗」，人性扭曲至此，難怪能當上蔡英文的特別助理，並怒批「台灣最醜陋的人 ，就是蔡英文特助洪耀南」。

▼高金素梅臉書發文痛批蔡英文特助洪耀南。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅(吉娃斯．阿麗)）

▲▼高金素梅臉書發文痛批蔡英文特助洪耀南譏諷花蓮搶打殘劑跌倒的是「詠春疫苗」。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅(吉娃斯．阿麗)）

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