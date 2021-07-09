台南75歲以上疫苗接種率53.69％　專家籲微解封勿鬆懈防疫管理

▲台南市政府舉辦一級指揮中心防疫會議，會中針對疫苗施打、各局處因應微解封等規劃議題滾動檢討。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府9日舉辦一級指揮中心防疫會議，會中針對疫苗施打、各局處因應微解封等規劃議題滾動檢討，南區傳染病防治醫療網副指揮官柯文謙指出，中央昨公佈微解封相關指引，但民眾面對「微解封」三個字，可能只看到後面「解封」兩字，請台南市政府務必提醒民眾落實自身防疫管理，不能鬆懈。

衛生局長許以霖報告南市疫情概況，其中，台南市在COVID-19疫苗的第一劑人口涵蓋率已達11.82％，而台南市75歲以上族群疫苗接種率則為53.69％，隨著10日周六日在東區、安平、善化、新營開設大型施打站，以及邀請佳里奇美醫院開設兩場門診協助接種，預估本週末能達成萬人接種目標，加速衝高施打疫苗量能。

而最近網路流傳「台南75歲以上長者疫苗保護覆蓋率是六都最低」等錯誤訊息，許以霖強調，因台南疫情比其他縣市相對穩定，所以一開始疫苗接種政策，採取先打第一類和第五類的高風險族群，也因此這兩類族群皆未傳出有院內感染的情況。

許以霖表示，其他縣市大多是全部族群一起打，統計這樣的資訊和數字並不對等，目前台南在疫苗使用率應是排名在全國前半段。而隨著10日設置多場大型施打站，市府提醒民眾，符合接種資格者請先透過「台南打疫苗」Line系統和公所專線登記，並務必在登記時段前來，勿提早到場排隊；另因莫德納疫苗並無剩餘任何殘劑，因此，未事先登記的民眾千萬別心存到場等待「殘劑」的僥倖心理，以免徒勞無功。

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