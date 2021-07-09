民進黨團力挺陳時中微解封指引　地方如「更放鬆」必須為政策負責

▲民進黨團召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

指揮中心指揮官陳時中8日宣布，全國三級警戒延長至7月26日，但7月13日起部分場域可適度鬆綁，並授權各地縣市可因應防疫需求調整。對此，民進黨立法院黨團幹事長書記長羅致政表示，中央訂定的是原則性的指引，希望各地方政府「更緊不要更鬆」，否則就必須為更鬆的政策負責。

中央流行疫情指揮中心8日公布，全國三級警戒將延長至26日，同時有部分場所可「微解封」，各地縣市政府可因應防疫需求因地、因時調整。指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府是民選，要對居民負責，會授權在三級範圍內進行管控。

民進黨團9日上午召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，針對微解封指引上路，指揮中心已經說明的相當清楚，個別地方政府可以進行微調，但是要比中央所提的各項指引更加嚴格，此舉也符合地方民選政府，對選民負責非常重要的責任與政治表現。

劉世芳說，如果個案有不同意見，都可以向地方、中央政府反應，她也理解有些方向沒有說明清楚，呼籲相關部會能夠依據公會、協會或個別團體提出的意見進行滾動式調整，讓大家有更明確的方法可依循。

劉世芳強調，基本上大家都樂觀其成，但是有個非常重要的指引，就是現在三級警戒仍然維持，目前僅是在三級警戒維持的狀況之下做微調，所以大家對防疫還是不能夠放鬆。

羅致政說明，中央訂定是原則性的指引，希望地方政府「更緊不要更鬆」，如果要更放鬆，地方政府就必須為更鬆的政策負責，中央所訂定的指引應該要全國一致。

羅致政也說，每個縣市的疫情狀況不同，生活型態也不見得完全一樣，所以給予一定程度的調整空間有其必要，中央政府也容許地方政府有因地、因時調整的空間，所以並沒有中央甩鍋地方、地方「逆時中」的問題。

黃世杰表示，全國各地方政府還是要小心謹慎，並且用最高的標準看待防疫，而同時民生經濟的需求也相當重要，因此必須在兩者之間取得平衡，大家不要誤解「不是合作、權責分配就是甩鍋」。

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