台中民代暖心挺醫護　送水冷機、借冰箱、捐懷石餐盒、N95口罩　

▲台中民代暖心挺醫護，送水冷機、冰箱、懷石餐盒、N95口罩。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）



記者游瓊華／台中報導

台中莫德納疫苗施打人潮持續踴躍，為體恤社區快打站工作人員的辛勞，今（9）日市議員江肇國募得民間企業的支持，捐贈大和屋近百個日本高級懷石餐盒，給西區中正國小、忠信國小快打站。此外，中興大學校友總會理事長蔡其昌及校長薛富盛發起「挺醫護、守台灣」的活動，捐贈N95口罩2000片及熬米粥72罐給國軍803醫院。

江肇國表示，快打站因應疫苗調度不定期開設，分擔專責醫院與衛生所的工作量，7日至9日的施打狀況踴躍，快打站中的醫護、志工等工作人員都相當繁忙，因此特別捐贈日本高級懷石餐盒以慰勞防疫人員，為第一線防疫人員補充營養，讓他們有更多精神與力氣照顧施打疫苗的長者。

江肇國也指出，三級警戒大大影響餐飲業，許多餐廳逼不得已而紛紛轉型，知名日式料理餐廳大和屋將近兩個月無法營業，近日推出以懷石料理為主的防疫餐盒，讓大家不出門也可享用新鮮日式便當。

另外，議員黃守達則注意到天氣酷熱，偕同中宬生命禮儀公司的宋震紳執行長、佳壕花苑的賴佳壕總監提供水冷氣機至西區忠信國小、中正國小、中區光復國小快打站，讓民眾在戶外等待時不會熱昏頭，甚至更加碼提供冰箱，供現場冰鎮飲用水使用。另外，飲料店烏弄中美店也贊助90杯冷飲給快打站辛苦的工作人員們享用，同為防疫盡一份心力。