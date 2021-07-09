買消暑神物！到福利站一找「容量更多更便宜」　有啥好買爆熱論

▲國軍福利站有賣各式各樣的生活用品。（圖／翻攝自Facebook／國軍福利站）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多男生來說，當兵簡直是一場夢饜，但退伍之後，卻能瞬間勾起共同回憶，開啟男人們的話匣子。就有網友在PTT的Gossiping問卦「國軍福利站有啥好物可買啊！？」文中點出一樣物品「一日嬌娃，終身嬌娃啦！常去的店沒賣，我就改去福利站買，沒想到容量更多更便宜」，話題果然吸引不少人留言熱論。

這位網友文中直呼，他想買「國軍消暑神物」嬌娃涼性爽身粉，結果常去的店沒賣，就改去國軍福利站買，沒想到容量更多，而且更便宜。原PO就想到，以前聽學長說，福利站還有牛肉罐頭可以買，只是沒看到學長說的大罐裝罐頭，接著發起閒聊「國軍福利站還有什麼好物可買啊？」

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貼文一出，吸引不少人留言熱論，「販賣機比較多好買，都是外面買不到的」、「就買外面不好買的牌子啊，有些超好吃」、「我記得還有一些沒看過的阿薩姆系列」、「那個罐頭代工廠還有出羊肉的」、「健酪葡萄口味」、「口罩，不定時特價泡麵，汽水，可樂，罐頭。」其中，也有許多網友頗有共鳴的幾樣東西，「波爾茶」、「大兵系列商品」、「大兵衛生紙」、「欣欣的罐頭」。

還有網友提到「販賣機比較多好買，都是外面買不到的」，本站就曾報導《販賣機霸主！「這牌子」CP值超高 國軍弟兄推爆：歐洲也被攻陷》，有網友發問，「金車生產的飲料是不是CP值很高？」且很多商品還是「軍中限定」，價錢便宜之外又好喝。貼文一出後，引來許多弟兄們回憶起當兵的往事，「當兵的唯一綠洲」。