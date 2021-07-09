花52天控制住！台灣沒封城「防疫真的強」　網曝1數據怒了：無感嗎

記者曾筠淇／綜合報導

全台自5月19日至今，已經三級警戒52天了。就有網友發文表示，國外封城了好久才稍微控制住疫情，但是台灣卻在沒有鎖國、封城的情況之下，成功讓確診數回到雙位數，且目前多僅分布在北部縣市，「台灣防疫真的強！」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣防疫真的很強」為題發文，提到國外封城很久才讓生活稍微恢復正常，但是台灣根本沒有封，三級才一個月（應為近兩個月）就將疫情控制住，「有沒有台灣防疫為何世界第一的八卦？」

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▲有網友覺得台灣防疫很強。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「解封會破功嗎」、「其實我們跟封城差距沒很大」、「靠台灣人素質」、「國外示範了一年，我們直接3+11喜迎病毒」、「那新加坡是神級嗎」、「別再吹了啦，疫苗接種進度呢」、「看好了世界」、「3+11大勝利，世界追不上台灣」、「感謝3+11，讓世界看到台灣防疫能力」。

其中，也有網友點出台灣有700多人因為新冠肺炎離世，所以即便確診數下降，也不是太值得高興，「死了700多人是多強」、「確診死亡率太高」、「每天死十個人你都無感嗎」。

據了解，台灣自6月25日起，已連續15天確診數為雙位數。這波疫情從5月15日開始，當日新增180例本土病例，19日全台雖然升至三級警戒，但往後一個月確診數不減，6月初為最高峰，一直到6月底才開始下降，這56天已經累計1萬3千多例確診，且有700多人因此死亡。

▲ 台灣升至三級警戒將近兩個月。（圖／記者李毓康攝）