販賣機霸主！「這牌子」CP值超高　國軍弟兄推爆：歐洲也被攻陷

▲金車第一座飲料工廠。（圖／翻攝自Google map）

記者施怡妏／綜合報導

販賣機中有許多款飲料，其中金車集團所出產的飲料佔大多數，在各販賣機中都可以看見，有網友因此發問，「金車生產的飲料是不是CP值很高？」且很多商品還是「軍中限定」，價錢便宜之外又好喝。貼文一出後，引來許多弟兄們回憶起當兵的往事，「當兵的唯一綠洲」。

原PO在PTT板上發文，金車集團生產的飲料眾多，在許多販賣機都可以發現它的蹤影，例如伯朗咖啡、波爾茶、奧利多水、金車麥根沙士、冰淇淋汽水、健酪乳酸飲料等。他也透露，最喜歡冰淇淋汽水跟波爾茶。

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原PO接著說，雖然商品種類繁多，「但是市場曝光率不高，很多商品我只在軍營投過，除了價錢便宜口味也好」，近年還自主研發新產品「噶瑪蘭威士忌」，並獲得國際肯定，他也因此好奇「金車生產的飲料是不是cp值超高？」

▲伯朗咖啡館。（圖／ETtoday資料照）

貼文一出後，引起許多當過兵的弟兄們回憶，「好懷念金車的泡麵」、「他們家的產品都水準以上，最可惜的就是不做泡麵了」、「軍中關係似乎非常好，販賣機都他們的天下」、「軍營裡面金車的販賣機一下就掃光了」。

也有網友指出「伯朗咖啡」是超強商品，「伯朗咖啡從賣鐵罐的，到可以開實體咖啡店，怎麼會曝光度不高」、「伯朗咖啡讓金車發大財，現在紅國外喔」、「 伯朗咖啡何止東南亞霸主，歐洲也被攻陷了」、「伯朗咖啡，台灣之光」。

還有網友提出，金車是最負責任的良心公司，「金車除了主動公布產品有三聚氫胺外，當時只要家裡有中標產品，打給金車客服登記，他們會專車到你家回收，然後開後面貨箱都是新原料生產的全新品免費換，半包換整包新的也可以，整個救場成功，金車就從那一次之後口碑大升」。