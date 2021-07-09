拍婚紗接吻也OK！他嗨「可以連結了」　網1句道破：有差親那一下？

▲拍婚紗可以接吻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布7/13起適度鬆綁部分措施，部分產業可有條件「微解封」，而婚紗業主如果有保持好社交距離，是可以恢復拍攝的，也可以拿下口罩，陳時中還笑說「要跟新郎接個吻我也不反對」。對此，有網友歡呼，「舉國騰歡，是不是快要可以人與人的連結了？」有人則回說「在家都親到爆了，有差拍照嗎？」

該網友在PTT發文「賀！拍婚紗可以接吻！」收看指揮中心的記者會時，聽到有記者提問「婚紗可以外拍嗎？」陳時中笑笑回，有保持好社交距離，新人拍照時可以暫時拿下口罩，「新郎要親嘴我也不反對」，原PO聽到後開心地歡呼「舉國騰歡」，也好奇表示，這是不是代表「快要可以人與人的連結了？」

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▲網友笑說，在家早都親爆了。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友們討論，「又不是鬧洞房」、「又沒有禁連結」、「也就是在外拍照可以不用戴口罩」、「那八大可以穿婚紗cosplay嗎」、「記者自己想結婚吧」、「要結婚的人社交距離本來就負的，哪有差親那一下，當然不擋啊」、「今天記者會也太歡樂了」、「乾脆問結婚能不能進洞房好了」、「重點是攝影和助理吧」、「他們在家早就親到爆了，有差拍照嗎」。

指揮中心拍板三級警戒再延至7月26日，不過各行業有條件微解封，對象包括「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但三級警戒維持，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。