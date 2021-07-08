森林區微解封不同調！奧萬大湧報復性訂房潮　溪頭人怕爆觀望中

▲奧萬大森林遊樂區下周二將微解封開放。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心今宣布三級警戒延長，但特定場所有條件微解封的原則，包括戶外的國家公園、森林遊樂區等；林務局南投林管處指出，所轄奧萬大國家森林遊樂區13日將開放入園，並對入園和住宿人數進行總量管制，目前解禁當天已告客滿，但台大實驗林管處轄管的溪頭自然教育園區則表示，因當地居民擔心解封引入爆量人潮，微解封措施還要進行討論。

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▲奧萬大加強園區清潔及整修，準備下周解封迎賓。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處表示，配合防疫微解封政策，奧萬大國家森林遊樂區自7月13日（下周二）開始開放入園及住宿，入園人數以800人為限，奧萬大住宿容量降載為原住宿量5成(約44人)。

而「報復性出遊潮」也再度浮現，南投林管處透露，今天下午中央才宣布微解封，奧萬大園區訂房量就明顯增加，7月13日解禁當日已經滿房，其餘日期也達開放量的3成。

▲溪頭園區在三級警戒前最後一次公開活動為「森林螢光派對」。（圖／南投縣政府提供）

然而並非所有景點園區都將應聲開放，同屬森林遊樂區的溪頭自然教育園區指出，因解封茲事體大，當地居民普遍擔心人潮、車潮湧入，將對交通和防疫造成負擔和風險，目前內部仍持續討論相關細節、並蒐集地方民意進行溝通，避免造成反彈。

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