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社會 社會焦點 保障人權

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？

突發中心／台北報導

指揮中心8日拍板三級警戒再延長2週到7月26日，同時也公佈各行業有條件微解封，但酒店、歌廳、釣蝦場等行業仍需關閉。萬華在地人向《ETtoday新聞雲》指出，才剛宣布微解封，下午驚見熟悉面孔穿著短褲秀出美腿的女子，站在騎樓等處開始拉客，讓他驚呆。

▲▼萬華直擊拉客。（圖／民眾提供）

▲萬華在地人直擊剛宣布微解封，已經有女子在騎樓隨機拉客。（圖／民眾提供）

萬華在地人劉先生向《ETtoday新聞雲》指出，8日下午5時許，他走在廣州街路上，驚見過去幾張熟悉面孔的阿姨，已經在路上或是坐在機車上隨機攬客。對此，讓他忍不住驚呼「微解封有感，萬華超前部署！」

▼萬華直擊拉客。（圖／民眾提供）

▲▼萬華直擊拉客。（圖／民眾提供）

劉先生進一步解釋，過去這些隨機攬客的女子，通常都是以 「帥哥泡茶？」或是「我介紹你，樓上有年輕的」等各種方式及語言，讓你進行消費，由於劉先生是萬華深耕許久的在地人了，那些攬客女子都認識他，所以看見他並不會多說什麼。

對於拉客現象再現，萬華分局龍山所周所長表示，針對艋舺公園、青山街及廣州街加強守望，且採24小時，3小時1班，若有遇到可疑狀況，都會上前盤查，如有流鶯拉客，且在性交易當下遭破獲，會依社維法開罰送辦。

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