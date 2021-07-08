喬友大火4死勇消罹難　消防署啟動「災害事故調查會」重勘現場

▲喬友大樓燒成焦黑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓火災釀4死22傷引發全國關注，其中還造成勇消陳志帆罹難，事發至今已經9天，上午檢方會同警消及台電人員前往火場釐清真相、消防署也啟動災害事故調查會，將於明(9)日下午及14日召集專家學者重返事故現場，希望能找出造成重大死傷的主要原因。

消防局在這場大火中，調派超過150名消防弟兄，來回不停地進入濃煙密布的火場救人，仍造成倪男、陳傳道、印尼女看護及消防隊員陳志帆等4人死亡，如今倪男已經出殯、陳志帆也將於15日舉辦告別式，家屬都等著要真相。

▲檢警消會同台電重返火場。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢連日來馬不停蹄傳喚住民與相關人員，日前也將防疫旅館負責人蔡進峰以100萬元交保，另一名管理人裁定限制住居，檢方強調，目前仍在調查中，除了人為疏失外，不排除有任何可能。

彰化縣民進黨團上午也召開記者會指出，只是一場小火為何會延燒到超過9小時，錯失救援時機，並將矛頭指向縣長王惠美，認為都是縣長把火場當人個人作秀，才會造成4死的慘劇，要求局長邱聰佳下台，立即公布火調真相。

消防局將於12日召開內部檢討會議，彰化縣議會13日開定期會，也將對火調進度及火場調度提出質詢，另外消防署已依據《消防法》啟動災害事故調查會，預定將於明日及14日召集調查委員前往火調，期盼能將火災真相查明，以慰亡者在天之靈。

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