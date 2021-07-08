喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓6月30日疑似2樓火警，釀百香果防疫旅館9樓4死悲劇，調查至今進入第9日，今(8)日檢方及台電、消防局火調科、彰化分局偵查隊等人到大樓內進一步勘查，商旅負責人蔡進峰日前100萬元交保、另一名管理人則是限制住居，蔡進峰只說，「我也是受害者」但已被下達封口令，不能再對案情任意發言。

▲彰化喬友大樓檢警消與台電進入火場調查。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化喬友大樓負責人蔡進峰喊冤。

喬友大樓大火，起火原因及房客疏散過程引發外界議論，到底是人為疏失還是老舊電線走火，疑點都有待檢警調查清楚，彰化地檢署檢察官楊聰輝上午聚集相關人員重回現場勘查，至中午過後才步出火場，但對偵辦過程進度則閉口不答。

蔡進峰說，昨天有到罹難者陳志帆及陳傳道靈前致哀，他強調，他也是受害者，他火來了，煙又那麼大，又不能馬上跑，只能聽從消防隊指示，被檢方以100萬元交保，另一名管理人則限制住居，他只希望火調報告趕快出來。

▲蔡進峰到罹難者勇消陳志帆靈前致哀。（圖／民眾提供）

據傳大樓6樓目前正在整修中，外界也質疑是否有火花掉落到二樓才引發火警，蔡進峰對此指出，沒有這方面的疑慮，6樓完全沒有動工，其他有關火場的相關說詞，被下封口令，不能再對外做出回應。

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