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喬友大火殉職、觸動警鈴英文報導怎麼說　「非常口」是這個意思

記者張靖榕／綜合報導

彰化喬友大樓失火造成一名消防員在內4死22傷，防疫旅館百香果商旅負責人蔡進峰因為廣播告知住客「警鈴測試」，自己卻在一樓，發生憾事因而遭到輿論爭議。透過時事新聞介紹外語的Podcast節目《宇宙人外信》本集透過喬友大樓事件，分享相關單字、片語。

▲點擊收聽《宇宙人外信》這集介紹英文報導中的「縱火、殉職和觸動警鈴」如何說，一次將英日韓三種語言學會。

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警鈴測試與緊急逃生

蔡進峰在火警警鈴響起後，利用廣播告知住客是「警鈴測試」，要求住客待在房內不要打開門。然而儘管大部分房客待在房內，逃生門仍被打開，也有部分住客之後先行下到一樓，火舌及濃煙上竄至旅館所在的7到9樓位置，造成3名住客吸入濃煙嗆死。目前起火原因仍在調查中，警方初判懷疑人為縱火可能性高。

▲▼喬友大樓火警照。（圖／記者李忠憲攝）

▲喬友大樓火災。（圖／記者李忠憲攝）

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》節目中提到，火災觸發火警，在英語中會以「The fire triggered the alarm」，其中「trigger」即為觸動、觸發的意思，手槍的板機也稱為「trigger」。「alarm」則是警鈴，在日常生活中調鬧鐘時也常會看見「alarm」，鬧鐘則是「alarm clock」。

事實上緊急逃生門並非在任何時候都能作為使用，除了平時隨便打開可能誤觸警鈴外，若火勢已蔓延至逃生梯空間，上層緊急逃生門再打開的話，便會因空氣流動性產生煙囪效應，加快火勢延燒至上層的時間。不過緊急逃生門在多數時候都能提供安全的逃難路線，入住旅館或是進入室內空間，應時常注意「emergency exit」，在日本的話，則要注意看「非常口」的漢字標示。

消防員殉職

消防員陳志帆和陳佑維趕抵現場後，進入9樓火場所在位置，不過根據陳佑維所述，陳志帆當時氧氣瓶已不夠，因此他要陳志帆先離開至求助，自己則是之後沿著走廊進入一間有對外窗的房間，再由夥伴升起雲梯得救。然而陳志帆疑在火場遍佈的濃煙中產生空間迷向，誤入了一間沒有對外窗的房間，最後在浴缸內失去心跳。

《宇宙人外信》提到，中文語境中對於「死」有許多代稱，用法也沿用到新聞標題上，諸如過世、送醫不治、往生、殉職等，但在英文中多直接以死（die）稱之，而在工作崗位上執行勤務時死亡，中文稱殉職，英文則會以片語「die in the line of duty」稱之。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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