喬友大火殉職、觸動警鈴英文報導怎麼說　「非常口」是這個意思

彰化喬友大樓失火造成一名消防員在內4死22傷,防疫旅館百香果商旅負責人蔡進峰因為廣播告知住客「警鈴測試」,自己卻在一樓,發生憾事因而遭到輿論爭議。透過時事新聞介紹外語的Podcast節目《宇宙人外信》本集透過喬友大樓事件,分享相關單字、片語。

▲點擊收聽《宇宙人外信》這集介紹英文報導中的「縱火、殉職和觸動警鈴」如何說,一次將英日韓三種語言學會。

警鈴測試與緊急逃生

蔡進峰在火警警鈴響起後,利用廣播告知住客是「警鈴測試」,要求住客待在房內不要打開門。然而儘管大部分房客待在房內,逃生門仍被打開,也有部分住客之後先行下到一樓,火舌及濃煙上竄至旅館所在的7到9樓位置,造成3名住客吸入濃煙嗆死。目前起火原因仍在調查中,警方初判懷疑人為縱火可能性高。

▲喬友大樓火災。(圖/記者李忠憲攝)

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》節目中提到,火災觸發火警,在英語中會以「The fire triggered the alarm」,其中「trigger」即為觸動、觸發的意思,手槍的板機也稱為「trigger」。「alarm」則是警鈴,在日常生活中調鬧鐘時也常會看見「alarm」,鬧鐘則是「alarm clock」。

事實上緊急逃生門並非在任何時候都能作為使用,除了平時隨便打開可能誤觸警鈴外,若火勢已蔓延至逃生梯空間,上層緊急逃生門再打開的話,便會因空氣流動性產生煙囪效應,加快火勢延燒至上層的時間。不過緊急逃生門在多數時候都能提供安全的逃難路線,入住旅館或是進入室內空間,應時常注意「emergency exit」,在日本的話,則要注意看「非常口」的漢字標示。

消防員殉職

消防員陳志帆和陳佑維趕抵現場後,進入9樓火場所在位置,不過根據陳佑維所述,陳志帆當時氧氣瓶已不夠,因此他要陳志帆先離開至求助,自己則是之後沿著走廊進入一間有對外窗的房間,再由夥伴升起雲梯得救。然而陳志帆疑在火場遍佈的濃煙中產生空間迷向,誤入了一間沒有對外窗的房間,最後在浴缸內失去心跳。

《宇宙人外信》提到,中文語境中對於「死」有許多代稱,用法也沿用到新聞標題上,諸如過世、送醫不治、往生、殉職等,但在英文中多直接以死(die)稱之,而在工作崗位上執行勤務時死亡,中文稱殉職,英文則會以片語「die in the line of duty」稱之。

