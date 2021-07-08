喬友4死綠批王惠美「火場個人秀」　縣府回擊：勿淪口水戰

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓火災進入9天，相關的問題與責任，仍是一團謎，彰化縣議會民進黨團召開記者會，指責縣長王惠美把火場當成個人秀場，要求立即公布喬友火災真相、追究相關責任，並將殉職勇消陳志帆，列名入祀彰化縣忠烈祠，縣府對此表示，請勿將救災視為政治口水戰，等中央調查結果出爐，該負責就負責，該法辦就法辦。

▲喬友大火，民進黨團將矛頭指向縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）





▲喬友大火釀4死22傷。（圖／記者唐詠絮攝）

黨團總召許書維嚴厲痛批，為何一場小火會延燒成9小時的大火，這一切的徵結點都在於縣長王惠美在火場做個人秀使然，縣府表示，救災請不要淪為政治口水戰，喬友大樓火災全案目前包括中央及司法調查都在進行中，請民進黨團稍安勿躁，現在應該優先處理受害者的權益問題。

彰化縣政府指出，為協助關懷喬友大樓大火被害人及家屬，本府社會處採用一戶一社工專案並立即組成「彰縣府義務法扶顧問律師團」，邀請23位大律師加入協助被害人爭取權益，家屬有任何相關法律問題均可直接與本府法制處聯繫。縣府對防疫旅館所有人員目前住院、出院及移轉其他防疫館均有掌握並提供必要協助。

消防局表示，按中央規定搶救報告書為發生火災後3週完成，消防局於火災發生後，立即配合消防署成立專案小組，將儘速完成火災搶救報告書報請內政部，交由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，待調查結果出爐將公布各界檢視。

消防局指出，本縣現有雲梯消防車計7輛，其中高度50公尺1輛(配置彰化分隊)、高度30公尺6輛(分別配置於彰化東區、和美、員林、鹿港、溪湖、二林分隊各1輛)，依鄉鎮(市)樓層、轄區特性等綜合考量配置，另為因應11層樓以上建築物火災之需，縣長王惠美已交辦明年編列預算增加採購一部50公尺雲梯車。相關救災設備每年均會滾動檢討。

據了解，罹難勇消陳志帆將於15日舉辦告別式，礙於三級警戒不能群聚，只有舉辦家祭，消防局成立治喪委員會，當天會覆蓋國旗、推封為分隊長並致贈褒揚狀，家屬希望能入祀內政部警政署內湖警察公墓園區，已經於7月6日親向家屬說明進度，後續積極協助家屬辦理喪葬事宜。

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