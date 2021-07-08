斗南鎮外環道甫開通才7日　東明橋凹洞下陷近1米深

▲斗南鎮東外環與台 1丁線交叉路口改善工程於本月1日通車，至今才過7天，新叉路所銜接的東明橋西面橋頭原先的一小洞，今日不堪通車後重型車載壓負荷而塌陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「斗南鎮東外環與台 1丁線交叉路口改善工程」，於去2020年12月動土開工，於本月1日通車，便利斗六往來斗南之交通，至今才過7天，新叉路所銜接的東明橋西面橋頭原先的一小洞，今（8）日中午不堪通車後重型車載壓負荷而塌陷，影響用路人行車安全。

▲斗南鎮公所指出，東外環自東明橋起至大S雙彎處福智路的路段，確實存在大型重車行駛後承受重壓的潛在問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮新生二路、三路連結的東外環道，是通往斗六的便捷道路，東明橋路基和橋面修護工程完工後恢復通車，此期間因基土填實問題出現掏空跡象，雖經多次灌漿修補維護，但仍具有路基不紮實的潛在危險。

斗南鎮民眾指出，東外環連接台一丁線路口改善通車後，原先因受限新光陸橋涵洞不得而入的連結車、油罐車、砂石車等大型重車，現居均能經過改善道路直上東明橋通行，而此時東明橋路基、路面暗存的潛在問題顯現。該民眾表示，在5月24日就發現東明橋西側橋頭前已有出現一小洞的塌陷，即PO文臉書憂心建議相關單位進行評估改善，以確保往來人車安全，未料才數日，今中午下陷處擴大加深。

▲5月24日東明橋西側橋頭前已有出現一小洞的塌陷，未料才數日，今中午下陷處擴大加深。圖／記者蔡佩旻翻攝）

塌陷呈現一大洞，且路基出現掏空跡象，斗南鎮公所主秘曾春渾指出，東外環自東明橋起至大S雙彎處福智路的路段，確實存在大型重車行駛後承受重壓的潛在問題，其路基、路面的改善，雖也由鎮公所進行完成初步查勘和評估，但所需的改善經費龐大，實非財源困難的鎮公所能力所及，因而目前針對該塌陷處，將先行填土灌漿搶修，待日後再爭取經費整體改善。

▲斗南鎮東外環與台 1丁線交叉路口改善工程於本月1日通車，至今才過7天，新叉路所銜接的東明橋西面橋頭原先的一小洞，今日不堪通車後重型車載壓負荷而塌陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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