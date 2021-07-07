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鐵工午休偷鋼材還輾斷被害人大腿！　新營警遠征雲林逮人

▲台南市警新營分局破獲鐵工竊取鋼材，輾斷被害人大腿案，緝獲姜姓犯嫌，起獲被竊的鋼材贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局破獲鐵工竊取鋼材，輾斷被害人大腿案，緝獲姜姓犯嫌，起獲被竊的鋼材贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局太宮派出所，7月5日中午接獲民眾報案，新營區新運五路一帶工地發生竊案，張姓被害人在攔阻犯嫌離開時，遭嫌犯駕駛自小貨車輾斷左大腿，新營分局徹夜調查，循線於6日凌晨2時許，在雲林縣斗六市逮捕25歲姜姓犯嫌，全案依準強盜及傷害等罪嫌送辦。

▲台南市警新營分局破獲鐵工竊取鋼材，輾斷被害人大腿案，緝獲姜姓犯嫌，起獲被竊的鋼材贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局指出，被害人平日將鐵材放置在自家空地，5日中午發現有陌生自小貨車停放在空地上，一名男子將工地裡的H型鋼放在貨車車斗裡，男子見形跡敗露當即駕車逃逸，過程中被害人為阻止嫌犯離開，抓住駕駛座後照視鏡，導致被害人在犯嫌加速前進逃離時倒地，大腿遭車輪輾過，左大腿骨骨折，所幸送醫急救開刀後無大礙。

▲台南市警新營分局破獲鐵工竊取鋼材，輾斷被害人大腿案，緝獲姜姓犯嫌，起獲被竊的鋼材贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局獲報後，隨即組成專案小組調查，發現家住雲林縣的25歲姜姓嫌犯涉有重嫌，6日凌晨2時循線逮捕姜嫌。警方在新營區嘉芳里大排水溝中起出H型鋼鐵1支，價值約新台幣2600元。據了解姜嫌為一名鐵工，近日前往鹽水工作，中午休息時間，開著自小貨車在路上閒晃，發現路邊空地上堆置的鐵材，認為尺寸、材質剛好適用於最近要製作的東西，一時起了貪念進而行竊，在被發現後，為了防護贓物、逃離現場，駕車撞傷被害人，犯下準強盜罪。

▲台南市警新營分局破獲鐵工竊取鋼材，輾斷被害人大腿案，緝獲姜姓犯嫌，起獲被竊的鋼材贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧一再強調，治安維護是警察的本業，不因疫情嚴峻而有任何鬆懈，疫情期間任何想趁機危害社會治安的不法分子，都是對公權力的挑釁，對於轄區發生的治安事件，都將傾力查緝，維護鄉親防疫期間良好的治安環境。

太宮派出所所長陳俊宏呼籲，民眾唯有對自身財物多一份保護，才能減少被害（竊）機會。疫情期間，新營分局巡邏密度、偵查能量不減，以確保民眾財產安全，竊賊勿心存僥倖，以身試法。

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