台南限定LINE預約打疫苗　黃偉哲：善用科技力讓防疫更省時省力

▲為方便民眾預約施打，研考會在LINE開發了台南限定的疫苗預約系統，並正式上線，符合資格的民眾可至「台南打疫苗」的LINE群組預約。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台灣7月之後所能施打的COVID-19疫苗，不管是外國捐贈或台灣自購都陸陸續續到位，民眾施打年齡層逐步往下降，台南市長黃偉哲指出，為了提高整體的施打效率、維持施打秩序，方便民眾預約施打，研考會在LINE開發了台南限定的疫苗預約系統，並正式上線，符合資格的民眾可至「台南打疫苗」的LINE群組預約。

台南市長黃偉哲說，台南市府在東區的復興國中設置了一個大型的施打站，目前一天接種的人數可以達3000人，但為了維持整體的疫苗施打效率和秩序，施打站對民眾有分時間、分時段施打，目前東區大型施打站，市府開放的施打對象為設籍在原府城六區以及歸仁、仁德的市民，年齡在65歲以上的市民，以及55歲以上的原住民朋友，符合資格的民眾直接到Line@「台南打疫苗」的官方帳號直接登錄，就可線上登記報到時段與地點，本次預約施打時間是7月9日、10日。

黃偉哲說，從７日上午3時一直到現在，「台南打疫苗」已經有陸陸續續2000多位市民朋友完成登記，而且數字還在增加中，歡迎到Line官方帳號去登記，如果市民朋友不會用Line，也可以打電話去公所登記，然後再赴現場施打。

研考會也補充，「台南打疫苗」的LINE群組預約是方便民眾線上預約，但若不會用line也可以用電話跟公所預約，公所登記和LINE「台南打疫苗」預約也是同一個後台，民眾可兩者擇一預約，若重複預約，後台也會進行過濾，只要在預約成功的名單中，就一定能夠施打到疫苗，請民眾放心。

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