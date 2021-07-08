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台南南區國民路、中華南路口增設左轉專用車道　交通局：車流順暢又安全

▲為改善台南市南區國民路與中華南路口交通壅塞問題，增設國民路南北向左轉專用道，搭配左轉專用時相號誌，除能提高行車效率，亦能保障人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為改善台南市南區國民路與中華南路口交通壅塞問題，增設國民路南北向左轉專用道，搭配左轉專用時相號誌，除能提高行車效率，亦能保障人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市南區國民路與中華南路口交通壅塞問題，交通局配合工務局等單位重新規劃路口改善工程，將於7月進場施作，增設國民路南北向左轉專用道，搭配左轉專用時相號誌，除能提高行車效率，亦能保障人車安全。

交通局局長王銘德指出，國民路與中華南路路口鄰近市立殯儀館，也是通往火葬場必經路口，但國民路僅有兩車道，且送葬車隊車速較慢，行經車輛經常變換車道至內線車道，在路口等待左轉車輛常會阻礙到其後方的直進車流，導致路口延滯與交通衝突。

▲為改善台南市南區國民路與中華南路口交通壅塞問題，增設國民路南北向左轉專用道，搭配左轉專用時相號誌，除能提高行車效率，亦能保障人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為改善路口交通狀況，交通局規劃國民路南北向左轉專用車道，打除部份分隔島重新規劃路口車道規劃，增設左轉專用車道，搭配左轉專用時相號誌，以維路口安全。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視路口安全及順暢，指示道安會報工程小組盤點台南市易肇事路口，透過內政部補助的前瞻人本計畫、道路路平等專案，進行路口交通環境改善，以提高整體路口安全。2021年除改善此路口外，亦規劃東門路與崇學路口、西門路四段與北安路口設置左轉專用車道。

交通管制科長方川和表示，國民路與中華南路口左轉專用車道改善工程將於7月開工，交通局籲請用路人行經該路段時，請減速慢行，並遵照施工管制人員及指示行車，以維護交通安全，施工所造成不便，敬請用路人諒解。

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