海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

▲海地總統遇刺後，其住宅外圍已被封鎖。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺身亡，相關人員當時擊斃4名嫌犯，警方也在隨後逮捕了2人。儘管這幾名嫌犯自稱是美國緝毒局（DEA）派來執行任務的特工，但警方懷疑，他們的真實身份其實是外籍傭兵。

海地媒體《新聞人報》引述司法部門的初步調查結果指出，總統摩依士7日於家中遇刺，身中12槍後死亡，他的前額、左耳、右臂、左腿和臉部各中一槍，胸部中了2槍，腹部連中數槍，不過他身邊的保全人員均未受傷。

當地治安負責人指出，「總統被發現時已倒臥在地，白色的襯衫上佈滿鮮血，他的辦公室和臥室被洗劫一空，左眼凸出、微張著嘴。」

據《太陽報》報導，海地的WhatsApp群組事後流出一個據說是總統遇刺現場畫面，從影片畫面可見，7日凌晨2點左右，有一個車隊開到了總統住宅的外圍，另外還有數名手持步槍的男子，小心翼翼地跟在車隊的後方，雙方隨後朝總統的住宅內展開攻擊。

當局指出，刺殺總統的嫌犯使用的是5.56毫米和9毫米口徑的子彈，軍警在事發的24小時內，便立刻鎖定了6名嫌犯，雙方一度發生激烈槍戰，3名警員受挾成為人質，不過在軍警的強勢圍攻下，他們成功擊斃4名嫌犯，另有2人落網。

The assassination of #Haiti's puppet tyrant Jovenel Moïse was well-planned and well-executed. The assassins presented themselves as DEA agents and disarmed his security. The mercenaries were described as white, and their helper / translator spoke in English and Haitian Creole. pic.twitter.com/oY5kmNICBX — Madame Boukman - Justice 4 Haiti(@madanboukman) July 8, 2021

據當局透露，這幾名嫌犯多操帶美國口音的英語和西班牙語，而非海地官方語言法語或克里奧爾語；儘管嫌犯自稱來自DEA，但警方懷疑這幾名嫌犯其實是外籍傭兵。

警方至今仍未查出指使這個外籍傭兵團的幕後黑手究竟是誰，因為早在2017年就有不少人對摩依士的政風與作為感到不滿，且在他的領導下，黑幫暴力不斷惡化，因此有不少人都希望他儘早下台。

Views from the street of Haitian President Jovenel Moise's house after he was assassinated at residence https://t.co/ry3EFnullv pic.twitter.com/iHe1NakVnv — Anadolu Images (@anadoluimages) July 7, 2021

土耳其阿納多盧通訊社在事發後也公開了摩依士住宅外的現場畫面，只見停泊在街道旁的一輛白色SUV，車門上佈滿了明顯的彈孔，後座的車窗也被部分擊毀，而摩依士住處外的街道地上還有2顆掉落的彈殼。

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