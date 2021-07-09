快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外館聲明：11人被捕

▲聲明指出，11人被捕的嫌犯由海地警方帶回訊問。（圖／翻攝自我駐海地大使館官網）

記者詹雅婷、葉睿涵／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭到暗殺之後，一群武裝分子8日清晨闖入我駐海地大使館，安全人員隨即通報使館人員及海地警方，應海地政府的要求，大使館允許海地警方入內，當局則在當地下午4時成功逮捕11名嫌犯，由海地警方帶回訊問，過程順利。已知大使館部分窗戶被打破，但沒有任何財產損失，使館已加強安全作業。

以下為聲明全文

關於在大使館逮捕僱傭兵，委員會希望了解下列情況：

1. 中華民國（台灣）駐海地大使館於2021年7月8日（星期四）上午獲悉，海地警方打算進入大使館追捕嫌犯。

2. 海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭殘忍而野蠻地暗殺，是一件震驚世界的重要國際大事。台灣作為國際社會中負責任的一員，同時也是海地共和國忠實的老朋友兼可信的伙伴，台灣駐海地大使館遂允許海地警方進入使館進行搜查，期許正義與事情的真相得早日被披露。

3. 警方在下午4點左右展開行動，並成功逮捕11名嫌犯。整個過程十分順利，目前嫌犯已被海地警察（PNH）帶返警局接受審問。

大使館對於海地當局的迅速反應表示敬意，並一如既往地繼續與海地人民合作。

▲海地總統摩依士和夫人瑪婷在家中遭暗殺。（資料照／記者林敬旻攝）

另據法新社報導，台灣駐海地大使館的位置就在首都太子港，距離海地總統摩依士官邸不遠。外交部發言人歐江安（Joanne Ou）向法新社表示，總統遇刺事件發生後使館就以安全為由關閉，但8日清晨發現有多名武裝份子闖入使館，安全人員隨即通報使館人員及海地警方，「應海地政府的要求協助逮捕嫌疑人，允許海地警方進入使館內。」

海地總統摩依士遇刺身亡的事件震驚國際。當地警察局長表示，嫌犯人數高達28人，其中有兩人為美國籍，目前還有8人在逃。海地駐美大使艾德蒙則認為，這場行動恐有內部人士幫助，當地檢察官也已開始準備審訊摩依士身邊的高級護衛。

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