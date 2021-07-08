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台澳自貿協定前景　澳媒：澳洲已無懸念

▲▼ 澳洲貿易觀光暨投資部長特漢（Dan Tehan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲貿易觀光暨投資部長特漢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨8日專電

澳洲貿易觀光暨投資部長特漢上週與台灣經濟部長王美花視訊會談，消息傳出後澳洲輿論關注。澳洲媒體指出，這反映兩國推動自由貿易協定前景看好，有政府官員說已「無懸念」。

澳洲唯一發行全國大報「澳洲人報」（The Australian）今天報導，特漢（Dan Tehan）1日與王美花視訊討論兩國貿易前景，特漢的舉動顯示，澳洲政府有意與台灣達成自由貿易協定（FTA）。

引起「澳洲人報」注意的是，美國政府在6月底和台灣恢復「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談後，特漢隨即與王美花進行視訊會談。

報導指出，在澳洲十大貿協夥伴之中，唯有台灣尚未與澳洲簽訂自由貿易協定。

據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）網站2018年10月24日報導，當時剛卸下澳洲外交部部長職務的畢紹普（Julie Bishop）爆料，中國外交部部長王毅曾多次向她施壓，反對澳洲與蔡英文政府推動澳、台貿易關係；故此，澳洲政府停止推動澳、台自由貿易協定。

「澳洲人報」今天報導，有多名不具名現任澳洲政府官員指出，澳、台間有著緊密貿易關係，相信兩國自由貿易協定已是「無懸念」（no-brainer）。

報導引述一名不具名執政自由黨議員指出，除了政府內閣有意願之外，國會中還有很多議員支持澳、台自由貿易協定。這名議員說：「這是高度敏感的話題」。

報導指出，特漢拒絕就相關議題發表評論。

報導引述西澳大學（The University of Western Australia）「柏斯美國及亞洲研究中心」（The Perth USAsia Centre）主任威爾森（Jeffrey Wilson）指出，特漢與台灣部長級官員會談的舉動，顯示澳洲政府有意與台灣建立正式的貿易合作架構，並且正在重新評估澳洲於所謂「大中華區」（greater China）的經濟部署。

報導提到，特漢與王美花視訊會議的焦點議題是兩國能源貿易的前景，其中包括澳洲氫能出口至台灣的可能性。

據報導，台灣是澳洲的第七大出口市場，澳洲產品於2019至2020財政年度出口台灣總額達119億澳幣（約新台幣2490億元），其中煤占44億澳幣，天然氣占26億澳幣。而台灣最主要出口至澳洲產品是精煉石油（refined petroleum），接近台灣出口澳洲總額54億澳幣的1/5。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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