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雪梨封城延長1周　澳洲官員：Delta在一個疫苗施打緩慢的國家擴散

▲▼雪梨封城。（圖／路透）

▲雪梨封城。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

Delta變種病毒強勢來襲，嚴格執行封城措施的澳洲為設法快速遏制，6月27日即下令500萬人口的雪梨進入為期2周的封城，隨著本月9日解封的期限接近，當地媒體今（7日）引述政府指出，疫情風險尚未退去，封城期限延長一周。

路透社報導，雪梨自3周前發現這波第一起確診病例後，至今累計已增加至330例，是今年以來該城規模最大的一次疫情擴散。新南威爾斯州（NSW）當局在6月下旬、第一例病人確診後一周祭出封城令；然而原先預計本周五解封的雪梨，現在必須再面對延長一周的封城，而州政府當局並未就此回應媒體。

《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Heral）雪梨現有的封城措施內容包括室內和公共交通一律強制戴口罩，海岸、山區、餐廳、酒吧和咖啡館皆不得營業，而即將結束寒假的學生們會直接轉移至線上進行視訊學習。官員此前表示強硬的封鎖措施有助於遏阻每日確診病例的增加幅度，但是雪梨同樣遇上國內疫苗施打進度緩慢的問題，快速擴散的Delta變異株敲響了警鐘。

事實上澳洲政府的防疫不平衡也引起澳洲人的憤怒，此前CNN報導澳洲疫苗施打率僅不到5%，近日也出現民眾瘋狂搶打疫苗的現象，情況混亂甚至被形容像電影「飢餓遊戲」。許多民眾紛紛批評總理莫里森（Scott Morrison）「沒用」，原文罵得更嚴重。

不少因初期防疫成績傑出的澳洲人，面對反覆執行的封城，以及嚴格實施長達一年的邊境管制，已經開始不滿並提出質疑。一名受訪者表示人們大多可接受非常時期，但其他國家漸漸開放，再反觀澳洲無力的疫苗計畫和其他措施，只會讓人「愈來愈憤怒」。

許多跡象顯示，澳洲人對於封城已不如外界所想的如此配合，儘管實施居家禁足令，雪梨的邦代海灘（Bondi Beach）仍躺滿大批在冬日驕陽下作日光浴的民眾。

相對其他國家，澳洲過去一年來嚴格實施封城和邊境管制措施因而確診和死亡人數皆少，累計3萬800人染疫、910死。

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