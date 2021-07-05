Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

▲Delta病毒來勢洶洶，就連不少疫苗接種率極高的國家也難逃淪陷。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞最近指出，最初在印度出現的Delta變種病毒傳播迅速，至今已蔓延近100個國家。印度政府也指出，除了傳染力極強的Delta外，境內也出現了Delta病毒的變種，Delta+，並且已在英、美、日等至少11國出現。為了防止Delta讓境內疫情失控，各國不得不祭出嚴格的防疫措施，就連疫苗覆蓋率在全球排名前5的英美和以色列，也不得不再次縮緊限制。

綜合外媒報導，全國近60%人已完全接種2劑疫苗的以色列，在6月率先宣布全面取消口罩令與多項防疫限制。沒想到1週後，該國立刻迎來連續多日病例過百的狀況，其中約70%的新增病例都來自於Delta，政府只好重施室內口罩令，嚴防Delta傳播。

▲Delta變種病毒已成為全球流行的主流病毒株。（圖／路透）

美國多個州早在6月就宣告正式解封，加州洛杉磯縣除了解除口罩、社交距離、人數管制等措施外，人們也已重返正常生活。然而，隨著Delta變種病毒的入侵，當地出現至少123例Delta個案，讓當地衛生官員神經緊繃，並迅速建議民眾，無論是否已接種疫苗，只要進入室內就一定要戴口罩。

原定於6月21日全面解封的英國，也因為Delta成為境內流行的主流病毒株，病例暴增30%，連日新增確診維持在1萬起以上，而不得不延後4週解封。就連全球防疫模範生澳洲，也因為最近境內出現Delta病例，而不得不對雪梨、達爾文、伯斯和布里斯本4大城市祭出封城措施，並將自7月14日起，縮緊國際旅客入境的人數上限，從每週6370人砍半至3000人左右。

▲日本要求海外選手抵日后，每天進行PCR篩檢。（圖／路透）

即將在7月23日舉辦東京奧運會的日本，約30%的新增確診都來自於Delta變種病毒，專家估計，與Delta相關的病例將在7月中增至50%。為了防堵Delta，日本近期也採取了嚴格的入境檢疫措施，自7月1日起，日本政府要求海外選手在出國前96小時內，進行2次PCR檢測，並在抵日后，每天進行檢測。而印度、斯里蘭卡、尼泊爾等高風險地區的代表團成員，則必須在出國前7日每天進行PCR檢測。

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