睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴重

▲澳洲鼠患問題十分嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲各地近來頻傳嚴重的鼠患問題，最早3月在東南部傳出後，如今也往中西部蔓延，導致民眾被老鼠咬傷的事件也層出不窮。一名農夫的妻子醒來後，竟然發現自己的眼球遭到老鼠啃咬，後來住進了醫院。

英國《太陽報》報導，這場近30年來最嚴重的鼠患，那名眼球被咬傷的女子只是眾多受害者之一，類似的情況也發生在其他民眾身上。居住在納羅邁恩(Narromine)的農夫哈里斯(Mick Harris)表示，睡覺時感覺有東西滑過他的臉，「牠從我的耳後爬到臉上時，我感覺到毛茸茸、癢癢的，便立刻從床上跳了起來，後來整個晚上都不敢閉眼，直到床下的捕鼠裝置終於抓到老鼠」。

哈里斯的妻子幾周前也遇過類似事件，睡覺時突然感覺有東西在啃咬手上戒指，「她嚇壞了，我們還有2名年幼的孩子，這真的很讓人擔心，因為孩子醒來發現床上有老鼠嚇得大哭」。

居住在新南威爾斯州33歲女子傑克森(Shirilee Jackson)也表示，老鼠竟然短短一個晚上就把她的車子破壞到難以修復，「我早上起來發現安全帶被咬壞、加熱裝置、地板、頭枕、兒童安全座椅全被咬壞，太不真實了，10個小時就發生這一切」，更倒楣的是損失無法向保險公司理賠。

目前當局雖然已經極力在解決鼠患問題，然而老鼠繁殖力太旺盛，2隻老鼠只要短短3個月就能繁殖至400多隻，讓專家警告，此問題若無法在接下來幾周內盡速解決，將有可能演變成一場為期2年的瘟疫事件。

