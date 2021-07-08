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蔡壁如批疫苗接種順序荒謬　「跟草菅人命有什麼區別？」

▲▼民眾黨「陳時中說謊道歉 疫苗公開透明」記者會 蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前「第七類疫苗接種是特權疫苗」的說法引發爭議，民眾黨立委蔡壁如表示，5月至今的接種順序每次更新，就是讓特定身份、以及與政府關係接近的族群不斷地插隊，「荒謬又冷血的接種順序與草菅人命有什麼分別？」

蔡壁如7日在臉書發文指出，5月至今接種順序每次更新，就是讓特定身份、以及與政府關係接近的族群，不斷地插隊到前面，全世界民主國家都不會有這樣安排，「台灣卻打著「防疫需要」，訂出這麼荒謬又冷血的接種順序，這與草菅人命有什麼分別？」

對於疫苗接種類別，蔡壁如表示，第2類「中央與地方防疫人員」總計約16萬人，地方政府不計，中央部會包括總統府、國安會、行政院所屬各部會與疫情指揮中心等，估計逾萬人。「這些中央官員不在醫院、不進疫區、也不接觸確診者，憑什麼接種順序，排在救護車人員、居家檢疫人員前面？」

蔡壁如表示，世界上民主國家的施打順序，除醫護人員優先之外，都以年齡做為排序依據，把老人以及重大傷病患者列為優先接種對象。即便是日本天皇和英國皇室都是依年齡排隊接種，「這樣接種順序反映了生命平等，一個正常國家應有正常的防疫思維。」

在指揮中心上月公布第七類疫苗施打對象中，除軍警憲以外，包括高中職以下和幼兒園教職員，以及托育機構工作人員，共有86萬人。

對此，蔡壁如表示，受影響最大的是排第8、9類、人數超過380萬的重大傷病與罕見疾病患者，在其他國家，他們會被列為前3類接種疫苗名單，在台灣，他們卻從最早的第6類一路退到第8、9類，「大家都說台灣是人情醇厚、溫暖美麗的寶島，我看著這張最新公布的疫苗接種順序表，卻有說不出的淒冷與悲傷。」

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