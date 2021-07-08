四叉貓爆料跟柯文哲「第1次見面情況」　網冒冷汗：要被出征了

▲四叉貓以「鋼鐵柯粉話當年」為主題，上傳自己和柯文哲立牌的合照，還笑說「其實我當年可是有簽名書的喔！」（圖／翻攝自劉宇臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

立委林昶佐日前視察環南市場時，本想檢討台北市府，反遭市場自治會長林勝東反嗆。對此，台北市長柯文哲強調，當天根本是第一次看到自治會長，說法引發外界議論。網紅四叉貓（劉宇）就在臉書發文，分享自己第一次跟柯文哲碰面的情況，最後還直虧「『那天是第一次見到會長』我絕對相信。」

四叉貓在臉書分享「造勢場的小故事25 #四叉貓跑造勢」，回憶起第一次正式跟柯文哲見面的時候，「他身邊的幕僚幫忙跟柯文哲介紹著我：『這位就是在PTT上面很有名的網美四叉貓，他之前怎樣怎樣……』」，當時他還禮貌性地對柯文哲微微一笑。

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結果柯文哲聽完，則是不耐煩地揮揮手「你跟我說名字我記不起來啦，我認不得人只認得病歷，下次給我看他的病歷我一定就能把他記住了」，讓四叉貓只能乾笑。「所以今晚柯文哲說『那天是第一次見到會長』我絕對相信」，接著直虧「柯文哲又沒幫環南自治會長看過病，怎麼可能記得住會長是誰。」

貼文一出，就有網友直笑「那後來他看過沒？！你的病歷？」四叉貓則是搖頭「柯文哲的專長是『外科重症醫學』，如果可以的話我希望一輩子都不要在醫院遇到他QQ。」其他人也紛紛留言「準備要被綠粉出征啦」、「下次看到，他就會把病歷給你砸過去了。」

台北市長柯文哲7日晚間自揭2日與衛福部長陳時中、立委林昶佐赴環南市場原以為是開會，結果竟是記者會「原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去」。之後和媒體人趙少康一同直播時，柯文哲更直呼，那天是第一次看到林勝東，自己不是跑攤市長，都不知道林勝東是會長，當天是第一次知道林是誰。

柯文哲說，因為半夜發現環南市場爆出41個確診，早上開晨會時，中央就說要聯合會議，要在環南市場旁邊找教室開會，對方說要來很多人。他一開始還覺得很奇怪，因為環南市場都已經封住了，要怎麼開會。

到場後，柯文哲說自己嚇到了，因為麥克風等設備都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部」根本不知道哪些人會來。

柯文哲無奈直嘆，中央說要開會，他想說感染那麼多，確實應該要開會，「天啊！去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被…」