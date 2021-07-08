中央CDC配發27台HFNC救命神器　基隆醫院戰力提升

▲CDC配發27台「HFNC救命神器」，基隆醫院添醫療利器提升戰力。（圖／衛福部基隆醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

衛生福利部基隆醫院日前收到衛生福利部疾病管制署配發「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」共計27台，院長林慶豐表示感謝CDC，助基隆醫院增添防疫醫療利器，讓基隆醫院醫護團隊大為振奮，全力照護病人，協助病人儘速康復出院。

▲患者轉入加護病房並使用HFNC，治療20幾天後順利康復出院。

胸腔內科醫師黃翰禮分享某家庭群聚感染、平安出院之案例。A女士患有糖尿病，在先生確診4天後也被驗出PCR陽性。病人初期症狀僅有輕微咳嗽及發燒，但入院第7天後咳嗽轉為劇烈，經胸部X光檢查後發現肺部有發炎及肺浸潤的情形發生，且血氧掉到88%左右，團隊按照新冠肺炎的治療指引開始使用瑞德西韋藥物治療。

黃翰禮說，病人雖未出現呼吸費力，但肺部嚴重發炎、血氧不穩定，氧氣需求量開始提高，出現新冠肺炎典型症狀，團隊為降低病人進入呼吸衰竭之病症急性期的機率，將A女士轉入加護病房並使用HFNC，協助病人呼吸及改善症狀。

在胸腔內科蔡富順主任、黃翰禮醫師及加護病房護理團隊細心、專業的照護，在藥物與儀器雙軌並行下，病人病情逐漸好轉，氧氣需求量開始降低，也不需再使用HFNC輔助呼吸。A女士在入院治療20幾天後，終於順利康復出院。

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