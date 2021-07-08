開放9人出遊！一看警戒措施仍禁「室內5人」納悶了　鄉民秒炸鍋

▲網友們紛紛對鬆綁「九人以下的旅遊團出遊」感到疑惑。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布，三級警戒再度延長2周至7月26日，不過規定上有些鬆綁，像是開放部分戶外景點、餐廳可內用等等，鬆綁措施果然引發議論。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「可以九人出遊 但不能五人聚會？」疑惑室內五人沒開放的話，到底要怎麼九人出遊，話題吸引其他人留言。

這位網友文中表示，看了微解封準則後，會發現國內小型旅行團（9人以下）開放了，但警戒措施中仍有「停止室內五人、室外十人以上家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」這一條，讓他超納悶「可以九人以下的旅遊團出遊，也就是說有機會會有九人坐同一台車的狀況，但室內五人還是沒開放，怎麼越看越不懂啊，有卦嗎？」

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▲「可以九人出遊 但不能五人聚會？」讓網友都傻眼。（示意圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，其他人也紛紛吐槽，「分4個、5個！剛好兩桌」、「一堆bug」、「完全看不懂」、「病毒會算人數，再看你是不是認真出遊」、「可以一起出去玩，但是住同一間民宿違規，笑」、「這個微解封標準根本亂七八糟，遲早出事」、「9人出差考查呢」、「坐3台遊覽車不就好了」、「進餐廳吃飯怎麼辦？就不是室外了。」

還有網友直酸，「租遊覽車，開兩桌麻將+司機=9人剛好」、「九個陌生人參加旅遊（沒問題），最後一天大家熟悉（違法群聚）」、「弄一個9人巴士團有沒有搞頭」、「在車上可以，在屋內不行」、「把車子開進室內裡面9個人呢」、「這規範……真的不知道要吐槽什麼了XDD」、「9>5，Ok的。」

針對旅行團的部分，指揮中心則補充，領隊、導遊要算在9人內，加上司機最多10人；另外，交通部陳彥伯次長強調，9人成團了以後，就代表是「組一個團出去」，所有旅行的活動會照目前有開放的指引規定來做，不會有相互矛盾的問題。

據本站報導《國旅組團每車只能有10人！住旅館每房最多2人且要「1人1床」》，旅行業可籌組總人數在9人以下之國旅團（含導遊等隨團服務人員），且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸。

業者並應注意各有關場所之防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。