法國偵察艦現身「間宮海峽」　俄專家分析：與台海情勢有關

▲法國海軍「迪皮德洛梅號」（Dupuy-de-Lôme）偵察艦。（圖／翻攝自法國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

6月初在中國東北海域活動的「迪皮德洛梅號」（Dupuy-de-Lôme）偵察艦，近期在韃靼海峽（Tatar Strait 日稱間宮海峽）活動。俄羅斯國防部國家國防管理中心消息指出，俄東部軍區正在進行監視5日開始在日本海和韃靼海峽（Tatar Strait 日稱間宮海峽）活動偵查艦。俄專家分析，出現在日本海不僅具有反俄，還有反華目的性。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，「迪皮德洛梅號」是法國海軍歷史上第一艘專為實施「無線電電子偵察」而設計建造的偵查艦，其主要任務是截獲和分析所有類型的訊號

俄羅斯戰略與技術分析中心專家米哈伊爾•巴拉巴諾夫指出，「迪皮德洛梅號」的無線電電子裝備包括2個導航雷達、衛星通信系統站、1個雷達輻射和識別預警站，以及無線電和無線電技術偵察系統，是最現代化和技術裝備最齊全的偵查艦。

俄專家提到，「迪皮德洛梅號」2014年4月在克里米亞公投加入俄羅斯後不久，以及2020年9月在俄「高加索-2020」戰略軍演的背景下曾進入黑海。

專家分析，「迪皮德洛梅號」的行動，也具有反華傾向，這已不是法國融入以美國為首的反華聯盟的第一個訊號，法國作為北約成員國，須按照北約議程行事，這個行動與台灣局勢也有關聯。

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